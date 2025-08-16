أهمها الفاصوليا السوداء.. أطعمة تساعد في علاج مقاومة الأنسولين

مع تسارع وتيرة الحياة وقلة النشاط البدني، يرتفع خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين لدى شريحة واسعة من الناس.

وتحدث هذه الحالة عندما يفشل الجسم، خاصة الخلايا والعضلات، في الاستجابة بشكل فعّال للأنسولين، ما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم وصعوبة في السيطرة على مستوياته، وبالتالي زيادة احتمال الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، لا يزال بالإمكان تقليل هذا الخطر من خلال تبني أسلوب حياة صحي، يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا ونشاطًا بدنيًا منتظمًا، ما يُسهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين والحفاظ على توازن السكر في الدم.

وسلطت خبيرة التغذية شارمين ها دومينغيز، التي تشارك أفكارها حول مرض السكري من النوع 2 على إنستغرام، الضوء على الأطعمة التي تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

الفاصوليا السوداء

أول ما يتصدر هذه القائمة هو الفاصوليا السوداء، فقد أوصت بها شارمين لغناها بالألياف القابلة للذوبان، ما يُحسّن صحة الأمعاء ويُحسّن حساسية الأنسولين.

الخضروات الورقية الداكنة

يمكنكِ دائمًا اختيار خضراوات داكنة اللون، وهذا يُضيف فوائد إضافية.

وأضافت شارمين أنه كلما اخترتِ خضروات داكنة اللون، زادت مضادات الأكسدة. وقالت إن "تناول المزيد من الخضروات الورقية الداكنة يُعطيكِ المزيد من مضادات الأكسدة والكالسيوم، ويُحسّن أيضًا حساسية الأنسولين".

الكينوا

تُشكّل الكربوهيدرات، مثل الأرز والخبز، مصدر قلق كبير للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، إذ يُمكنها رفع مستوى السكر في الدم بسرعة.

ولذا، يُفضّل تناول الكربوهيدرات منخفضة المؤشر الجلايسيمي.

وقد أشارت خبيرة التغذية شارمين إلى أن الكينوا من الحبوب منخفضة المؤشر الجلايسيمي.

الخوخ

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين عادةً بتجنب الحلويات بسبب ارتفاع الأنسولين الناتج عنها.

لكن الخوخ، على الرغم من حلاوته، يدعم حساسية الأنسولين. وأوضحت خبيرة التغذية قائلة: "الخوخ حلو المذاق، ولكنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم وغني جدًا بالألياف وفيتامين ج، لذا احرص على تناول مزيد من الخوخ هذا الموسم".