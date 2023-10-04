سوناك يسعى لحظر التدخين في بريطانيا بحلول 2040
قدمت الحكومة البريطانية مقترحات للتخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام 2040.
وفي خطوة من شأنها أن تمنح بريطانيا بعضا من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة في العالم، اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حظر شراء السجائر على الأجيال الأصغر سنا، وفي حال إقرار تلك المقترحات ستكون بريطانيا أول دولة في أوروبا تحظر مبيعات السجائر للشباب، وتدرس الدنمارك اتخاذ خطوة مماثلة.
وحسب وكالة "رويترز"، فإن وثيقة حكومية تتضمن تفاصيل المقترحات أشارت إلى أنه من الممكن التخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام 2040.
وقال سوناك، أمام مؤتمر حزب المحافظين عن المقترح الجديد: "لن تُباع السجائر بشكل قانوني للشاب الذي يبلغ من العمر الآن 14 عاما".
وبموجب خطته لمكافحة التدخين، قال سوناك إنه سيتم رفع سن التدخين بمقدار عام واحد سنويا، ما يعني أن جيل الشباب يمكن أن ينشأ "دون تدخين"، ما يترتب عليه تحسن الحالة الصحية في البلاد.
ويخطط سوناك أيضا لطرح تدابير لفرض قيود على السجائر الإلكترونية للأطفال.
وأوضحت الوثيقة الموجزة أن الحكومة ستجري مناقشات بشأن تقييد نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية بحيث لا يمكنها استهداف الأطفال بعد الآن، مضيفة أن الحكومة ستنظر أيضا في تنظيم تعبئة السجائر الإلكترونية وعرضها.
ويشبه حظر التدخين المقترح الحظر الذي فرضته نيوزيلندا العام الماضي، والتي أصبحت أول دولة تمنع من ولدوا في عام 2009 أو بعده من شراء السجائر بشكل قانوني. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2027.
وقال سوناك إن التدخين يكلف الهيئات الصحية في بريطانيا 17 مليار جنيه إسترليني (20.6 مليار دولار) سنويا، وإن الوفيات الناجمة عن السرطان قد تنخفض بمقدار الربع إذا توقف الناس عن التدخين.
ومن شأن هذه السياسة أن تلحق الضرر بالشركات التي تجني جزءا كبيرا نسبيا من أرباحها من أنشطة مرتبطة بالسجائر في بريطانيا، خاصة شركتي "اليابان للتبغ" و"إمبريال براندز".