سوناك يسعى لحظر التدخين في بريطانيا بحلول 2040

قدمت الحكومة البريطانية مقترحات للتخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام 2040.

وفي خطوة من شأنها أن تمنح بريطانيا بعضا من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة في العالم، اقترح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حظر شراء السجائر على الأجيال الأصغر سنا، وفي حال إقرار تلك المقترحات ستكون بريطانيا أول دولة في أوروبا تحظر مبيعات السجائر للشباب، وتدرس الدنمارك اتخاذ خطوة مماثلة.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن وثيقة حكومية تتضمن تفاصيل المقترحات أشارت إلى أنه من الممكن التخلص التدريجي من التدخين بين الشباب بشكل شبه كامل بحلول عام 2040.