"وداعا للأرق".. أطعمة طبيعية تساعد على النوم العميق

يعاني كثيرون من التوتر والإرهاق بعد يوم طويل، وقد تكون صعوبة الاسترخاء في المساء علامة على ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن تنظيم الطاقة والمزاج. لكن بعض الأطعمة تساعد على تهدئة الجسم والعقل قبل النوم؛ ما يسهل النوم ويحسن جودته.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، هذه أبرز الأطعمة التي يُنصح بتناولها مساءً:

الكيوي

فاكهة غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، تساعد على إنتاج السيروتونين وتحسين النوم، وتناول حبتين قبل النوم يزيد النشاط في الصباح.

الشوفان

مصدر للكربوهيدرات المعقدة والتريبتوفان، يعزز إنتاج السيروتونين والميلاتونين ويمنح شعوراً بالدفء والاسترخاء، ويمكن إضافة بذور اليقطين أو القرفة لمزيد من الفائدة.

البابونج

له خصائص مهدئة للجهاز العصبي، كوب دافئ منه قبل النوم مع ملعقة صغيرة من العسل ينظم مستويات السكر في الدم ويزيد الاسترخاء.

الزبادي اليوناني مع التوت

غني بالبروتين والبروبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء المرتبطة بالتوتر؛ إذ إن إضافة التوت والقرفة تمنح شعوراً بالخفة والشبع.

الموز

يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم لتهدئة العضلات والجهاز العصبي. تناوله مع زبدة اللوز أو الفول السوداني يوفر وجبة خفيفة ومغذية قبل النوم.

وينصح الخبراء أيضاً بالالتزام بنوم مبكر، ممارسة التأمل والأنشطة الترفيهية، واتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة الجسم وتقليل التوتر.