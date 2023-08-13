طبيب سعودي يطور جهازا يعالج ارتجاع المريء والحموضة

تمكن استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير السعودي الدكتور عبدالله الذيابي، من تطوير جهاز يعزز وظيفة أسفل صمام المريء لمنع ارتجاع السوائل من المعدة إلى المريء.

ويعمل الجهاز الجديد على قياس درجة الحموضة في أسفل المريء، واستشعار زيادة درجة الحموضة في المريء، وإمكانية تخزين أدوية ومن ثم ضخها عند الحاجة لتقليل كمية الأدوية في الجسم وتجنب مضاعفاتها الجانبية.

كما يقوم بمتابعة حالة النسيج في أسفل المريء لتقليل احتمالية الإصابة بسرطان المريء ؛ ويمكن أخذ عينة عبر الجهاز وإجراء التقييم المبدئي في الجهاز قبل نقلها للمختبر وتحليلها بشكل أوسع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الجهاز الجديد يتميز بسهولة التركيب بالمنظار خلال 15 دقيقة مع تخدير واعٍ أو كامل بطريقة أقل تداخلية وأقل في مضاعفات التخدير.

ويقدم الابتكار السعودي خيارات تركيب بفترات زمنية مختلفة ما بين القصيرة لأيام أو أسابيع، والطويلة لأشهر أو سنوات.

ويمتلك الجهاز تقنية متطورة تقلل من الحاجة لأدوية الحموضة وعمليات الحموضة الجراحية لتحد من مضاعفاتها، وفي حال حدوث مضاعفات للجهاز فهي أقل مقارنةً بالطرق العلاجية السابقة.

ويزيد ذلك الأمر إقبال المرضى للاستفادة منه، فضلاً عن إسهامه في تقليص التكاليف المادية على مؤسسات الرعاية الصحية وعلى المرضى.