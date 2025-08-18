تحدي المشي 6-6-6 يشعل "تيك توك".. هل هو فعّال حقا؟

يكتسب تحدي المشي الجديد المعروف باسم "6-6-6" شهرة واسعة على منصات مثل تيك توك ورديت، إذ يؤكد المشاركون فيه بأنه يساعد على فقدان الوزن، وتحسين صحة القلب، وتعزيز المزاج. ويقوم هذا الروتين على المشي لمدة 60 دقيقة، ستة أيام في الأسبوع، في الساعة 6 صباحاً أو 6 مساءً، مع تخصيص ست دقائق للإحماء وست دقائق للتهدئة.

ومثل تحديات اللياقة البدنية الرقمية الأخرى المبنية على الأرقام، مثل تمرين "12-3-30"، فإن هذا الروتين يجذب الناس لأنه يقدم أهدافًا واضحة وسهلة القياس. وقالت الدكتورة ليبي ريتشاردز، أستاذة التمريض في جامعة بوردو والمتخصصة في تغيير السلوك الصحي لموثع "هيلث": "تثير هذه التحديات الحماس خصوصا وأنها تحدد أهدافاً ملموسة".

وعلى الرغم من أن أصل هذا التحدي غير واضح، إلا أن مكوناته تتماشى مع التوصيات الصحية الشائعة. فالمشي لمدة 60 دقيقة يوميًا يساعد على بلوغ أو تجاوز 150 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعيًا. وتشير ريتشاردز إلى أن ذلك يمكن أن يعزز صحة القلب، ويقوي العظام والعضلات، ويزيد من القدرة على التحمل.

أما عن توقيت المشي، فلا يوجد دليل علمي قاطع يفضل الساعة 6 صباحاً أو مساءً، لكن بناء روتين ثابت هو الأهم. المشي في الصباح الباكر قد يعزز حرق الدهون، بينما المشي بعد الأكل يساعد على الهضم وتنظيم السكر في الدم.

ويؤكد الخبراء أيضًا أهمية الإحماء والتهدئة. فالإحماء يساعد على تحضير الجسم لتجنب الإصابات، بينما تساعد التهدئة على استعادة نبض القلب الطبيعي وتقليل آلام العضلات.

ويحذر المتخصصون من التركيز المفرط على الأرقام، إذ تقول ريتشاردز إن الاستمرارية أهم من أي صيغة رقمية. ويضيف الدكتور لينيرت فيرمان، أستاذ الصحة العامة بجامعة غريفيث، أن أي نشاط مشي منتظم يمكن أن يكون مفيدًا للصحة وطول العمر.

وللمبتدئين، يُنصح بالبدء بفترات مشي قصيرة (20 دقيقة) ثم زيادتها تدريجياً، مع استشارة الطبيب إذا كانت هناك مشكلات صحية مزمنة.

في النهاية، يرى الخبراء أن تحدي "6-6-6" يوفر إطارًا منظمًا ومدعومًا علمياً للبقاء نشيطًا، وإن كانت الأرقام تحفزك، فقد يكون من المفيد تجربته.



