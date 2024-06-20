التعرض للحرارة أثناء الحمل له عواقب وخيمة على صحة الأطفال

يرتبط ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد بالنتائج الصحية الضارة، ولا سيما التي تؤثر على الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال.

وبحسب تقرير نشره موقع science alert، أثبتت الدراسات السابقة أن التعرض للحرارة يمكن أن يزيد من خطر الولادة المبكرة وولادة الجنين ميتًا.

اضطرابات صحية مقلقة بسبب درجات الحرارة

أما الأبحاث الحديثة فكشفت عن روابط أكثر إثارة للقلق بين درجات الحرارة المرتفعة ونتائجها الصحية السيئة على الأمهات والرضع، بما في ذلك التشوهات الخلقية، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وانخفاض الوزن عند الولادة.

وبينت نتائج الأبحاث أن هناك ارتباطات كبيرة بين تعرض الأم لدرجات الحرارة المرتفعة وضعف الأداء التعليمي للأطفال، وانخفاض الدخل في مرحلة البلوغ.

وكانت التأثيرات الصحية كبيرة أيضًا، مع زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والربو لدى الأطفال والالتهاب الرئوي. على سبيل المثال، يزداد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال بنسبة 85% لكل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة أثناء الحمل.

وارتبط التعرض للحرارة قبل الولادة بارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال أو زيادة خطر الإصابة بالسمنة.

وكانت الصحة العقلية من المجالات الحرجة الأخرى التي تأثرت، مع ارتفاع حالات اضطرابات الأكل والفصام المرتبط بالتعرض للحرارة قبل الولادة.

وربطت الأبحاث السابقة منذ فترة طويلة شهر الميلاد بمخاطر الأمراض العقلية، وتشير هذه الدراسة إلى أن التعرض للحرارة يمكن أن يكون عاملاً مساهماً.

وبشكل عام، تساهم هذه الآثار الضارة في انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع، حيث يموت الأفراد الذين يتعرضون لارتفاع الحرارة قبل الولادة في سن أصغر. بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض الدراسات إلى أن الأجنة الأنثوية قد تكون أكثر عرضة للخطر.