تشير أبحاث جديدة إلى أن قوة القبضة قد تكون مؤشرًا موثوقًا على طول العمر، فقد أظهرت دراسة أن القدرة على التعلق بعارضة التوازن تعكس الصحة العامة وطول العمر.

ووفقًا للدراسة، فإن النساء اللواتي يمكنهن التعلق مدة 30 ثانية، والرجال مدة 60 ثانية قد يتمتعون بحياة أطول، على حين قد يشير عدم تحقيق هذه الأهداف إلى مشكلات صحية قد تؤثر في العمر المتوقع.

يدعم هذا الرأي الدكتور بيتر أتيا، الذي يصف قوة القبضة بأنها مؤشر حاسم لقوة الجسم وكتلة العضلات.

وربطت الأبحاث قوة القبضة بكثير من الحالات الصحية، مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل.

ورغم أن وزن الجسم قد يؤثر في القدرة على تحقيق أهداف التعلق، يمكن تحسين قوة القبضة من خلال تمارين مستهدفة.

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وبحسب موقع Upworthy، إليك خطوات أداء التعلق الناجح:

تحضير العارضة

استخدم عارضة آمنة ومقاعد أو سلالم للوصول إليها بسلاسة.

أمسك بالعارضة

ضع يديك على بعد عرض الكتفين مع قبضة علوية (راحة اليدين متجهة بعيدًا).

التعليق

حرِّك قدميك بعيدًا عن المقعد أو السلم، واترك جسمك يتدلى مع ذراعيك المستقيمتين والمسترخيتين.

ابدأ تدريجياً

إذا كنت جديدًا على هذا التمرين، تعلق في البداية مدة 10 ثوانٍ، ويمكنك بعدها زيادة الوقت تدريجيًّا إلى 45 ثانية ثم إلى دقيقة.

إنهاء التمرين

عد إلى المقعد أو السلم قبل تحرير قبضتك، وكرر العملية حتى ثلاث مرات إذا رغبت في ذلك.

وفي حين تبقى العلوم الدقيقة في التنبؤ بطول العمر مسألة معقدة، توفر قوة القبضة مقياسًا ملموسًا وعمليًّا للصحة العامة.

ومن خلال دمج التمارين في الروتين اليومي، يمكن تعزيز قوة القبضة، وبالتالي، تحسين طول العمر المحتمل.