خبراء يحذرون من خطر "الكبدة والباتيه" على العظام

حذّرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) من الإفراط في تناول بعض الأطعمة الغنية بفيتامين (A)، مؤكدة أن الإكثار منها قد يرفع خطر هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

وتوصي الهيئة بعدم تناول الكبد أو منتجاته مثل "الباتيه" أكثر من مرة أسبوعياً، إذ يحتويان على مستويات مرتفعة جداً من فيتامين (A). ورغم أن هذا الفيتامين أساسي للمناعة وصحة الجلد والبصر، إلا أن تراكمه لفترة طويلة قد يضعف العظام ويزيد احتمالات الكسور.

أخبار ذات علاقة بعد سن الـ30.. كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

وعلى منصة "تيك توك"، أوضح الطبيب البريطاني أحمد أن تناول المكملات المتعددة قد يكون مضراً، خصوصاً تلك التي تحتوي على جرعات عالية من فيتامين (A)، مشيراً إلى أن بعض أقراص الفيتامينات تتجاوز حاجة الجسم اليومية بشكل كبير.

وأشارت دراسة نُشرت عام 2024 في دورية JAMA Network Open إلى أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الفيتامينات المتعددة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 4% مقارنة بمن لم يتناولوها.

ويؤكد الخبراء في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل النساء بعد سن اليأس وكبار السن من الرجال، حيث يُنصح بألا تتجاوز الكمية اليومية من فيتامين (A) نحو 1.5 ملغ. أما الحوامل، فيُحظر عليهن تماماً تناول الكبد أو الباتيه.

في المقابل، شددت الهيئة على أن تناول أطعمة أخرى تحتوي كميات معتدلة من الفيتامين، مثل البيض أو الجبن، لا يسبب ضرراً إذا ظل الاستهلاك ضمن المعدل الطبيعي، إذ يحتوي البيض مثلاً على نحو 8% فقط من الحاجة اليومية من هذا الفيتامين.