دماغ الرجل عندما يصبح أباً.. هكذا يتغير

كشفت الأبحاث الحديثة أن الرجال، مثل الأمهات، يتعرضون لتحولات عصبية وهرمونية كبيرة بعد أن يصبحوا آباء.

وبحسب تقرير نشره موقع huffpost، تؤثر التغييرات على صحة الرجال العقلية، وأنماط نومهم، ورفاهيتهم بشكل عام؛ ما يشير إلى أن الأبوة عميقة من الناحية البيولوجية تمامًا كالأمومة.

وشارك "كيرتس ديفيس"، الأستاذ الجامعي والأب لتوأم صغير، تجربته المباشرة مع الأبوة، مشيرا إلى أن "الأبوة والأمومة أثناء الوباء كانت مرهقة. ومن خلال تحقيق التوازن بين المهن المتطلبة ورعاية الأطفال، تخلصنا من الأدوار التقليدية للجنسين".

لكن التقسيم المتساوي للعمل بين الأب والأم، لم يكن خاليًا من التحديات حيث اعترف ديفيس بشعوره بثقل المسؤولية التي أثرت بالفعل على نفسيته ونومه.

وأضاف أن "الضغط موجود بالتأكيد"، خاصة وأن وظيفته مهمة لأنها توفر التأمين الصحي للأسرة، مما يضيف طبقة أخرى من القلق.

ومع ذلك، فإن فوائد العناية بالأطفال كبيرة، إذ يستمد الآباء إشباعًا هائلاً من تقديم الرعاية، الأمر الذي يؤدي، بشكل مثير للاهتمام، إلى تغييرات ملموسة في أدمغتهم.

أجرت داربي ساكسبي، أستاذة علم النفس بجامعة جنوب كاليفورنيا، دراسات متعددة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لمراقبة هذه التغييرات.

وأشارت النتائج إلى أن الرجال يعانون من انخفاض في حجم الدماغ بعد أن يصبحوا آباء، على غرار التغييرات التي لوحظت في الأمهات، وإن كانت أقل وضوحا.