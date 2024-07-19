تعتبر التغذية الجيدة أساسية لصحة الدماغ، وقد أثبتت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تعزز وظائف الدماغ بشكل ملحوظ دون الحاجة لإنفاق الكثير.

وفقاً للأطباء عائشة ودين شيرزاي، هناك تغييرات غذائية بسيطة يمكن أن تساعد في تحسين الصحة المعرفية.

وبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، إليك خمسة أطعمة يمكنها تعزيز صحة الدماغ بتكلفة منخفضة:

الخضار الورقية

تناول حصة واحدة من الخضار الورقية مثل السبانخ أو الكرنب يومياً يمكن أن يحسن الذاكرة والقدرات الإدراكية بفضل محتواها من حمض الفوليك واللوتين.

التوت

التوت الأزرق والفراولة غنيان بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتدهور المعرفي.

الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة على تقليل التدهور المعرفي بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، كما تساهم في الوقاية من أمراض مثل السكري وأمراض القلب.

الأعشاب والتوابل

التوابل مثل الكركم والقرفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تدعم الصحة الإدراكية، كما أن استخدام التوابل يمكن أن يجعل الأطعمة أكثر لذة وصحية.

بذور الشيا

تُعرف بذور الشيا على أنها غنية بالألياف والدهون الصحية مثل أوميغا 3، مما يدعم صحة الدماغ بشكل عام.