مياه صرف الطائرات تكشف عن تهديد "الوباء الصامت"

كشفت دراسة علمية حديثة أن تحليل مياه الصرف الصحي في مراحيض الطائرات يمثل أداة مبتكرة لمراقبة انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، المعروفة بـ"الوباء الصامت"، الذي يُتوقع أن يتسبب بوفيات أكثر من السرطان بحلول عام 2050.

وأُجريت الدراسة على عينات مياه صرف من 44 رحلة دولية إلى أستراليا قادمة من 9 دول مختلفة، حيث تم اكتشاف 9 أنواع من مسببات الأمراض عالية الخطورة المقاومة للأدوية، منها 5 أنواع وجدت في جميع العينات.

كما تم رصد جين يمنح مقاومة لأدوية تُستخدم كخيار علاجي أخير في 17 رحلة، وهو جين لم يُرصد، سابقًا، في شبكات الصرف الصحي الحضرية في أستراليا، مما يشير إلى دخوله عبر السفر الجوي الدولي.

وقال الدكتور واريش أحمد، الباحث الرئيس من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO): "تمثل مياه صرف الطائرات بصمة ميكروبية للركاب من قارات متعددة، مما يوفر وسيلة منخفضة التكلفة لرصد التهديدات الناشئة مثل مقاومة المضادات الحيوية".

وشملت الرحلات 18 من الهند، 14 من المملكة المتحدة، 6 من ألمانيا، ورحلات منفردة من: فرنسا، والإمارات، وتركيا، وجنوب أفريقيا، واليابان، وإندونيسيا.

وأظهرت النتائج أن الرحلات القادمة من آسيا، خاصة الهند، تحمل مستويات أعلى من جينات مقاومة المضادات الحيوية مقارنة بالرحلات القادمة من أوروبا والمملكة المتحدة.

ويرجع ذلك إلى اختلاف أنماط استخدام المضادات الحيوية، وأنظمة الصرف الصحي، والكثافة السكانية، وسياسات الصحة العامة بين المناطق المختلفة.

كما أظهرت الدراسة أن المادة الوراثية للبكتيريا تبقى مستقرة في مياه الصرف حتى بعد تعرضها للمطهّرات لمدة تصل إلى 24 ساعة، مما يضمن دقة التحليل.

وقالت الباحثة ياوين ليو: "يساهم السفر الدولي بشكل رئيس في نشر مقاومة المضادات الحيوية، وتحليل مياه صرف الطائرات يمكننا من تتبع الجينات المقاومة قبل انتشارها في البيئات المحلية".

وأضاف الدكتور نيكولاس أشبولت: "من المتوقع أن تؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى أكثر من 39 مليون وفاة عالمياً بحلول 2050، ما يجعل تطوير أدوات مراقبة مبتكرة أمراً ضرورياً وعاجلاً".

ويأمل الباحثون في توسيع استخدام هذا الأسلوب لتحويل مراحيض الطائرات إلى نظام إنذار مبكر يعزز جهود الصحة العامة في مواجهة هذا التهديد العالمي.