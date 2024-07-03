عثر علماء الأحياء الأمريكيون على 22 نوعًا مختلفًا من الميكروبات في ثلث العلامات التجارية الشهيرة لأحبار الوشم والمكياج الدائم في الولايات المتحدة، ويمكن أن تسبب بعض هذه الميكروبات التهابات خطيرة إذا اخترقت الجلد، وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

وصرح كيم سونغ جاي، باحث في المركز الأمريكي الوطني لأبحاث السموم، صرح بأن زجاجات حبر الوشم المغلقة يمكن أن تحتوي أحيانًا على بكتيريا لا هوائية تتكاثر في طبقات الجلد الفقيرة بالأكسجين، إلى جانب ميكروبات هوائية، ويشير هذا إلى أن الحبر قد يكون مصدرًا لعدوى يسببها هذان النوعان من البكتيريا.

توصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بعد دراسة 75 علامة تجارية مشهورة لأحبار الوشم والمكياج الدائم التي تباع في الولايات المتحدة من قبل 14 شركة مصنعة، أذابوا كميات صغيرة من الحبر في وسط غذائي للميكروبات للتأكد من وجود البيئات البكتيرية.

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وأظهرت التحليلات أن 35% من عينات الحبر تحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض، بما في ذلك العينات التي كانت مغلقة بإحكام.

ووجد الخبراء في هذه العينات 22 نوعًا من الميكروبات التي تنتمي إلى 14 جنسًا مختلفًا من البكتيريا، بما في ذلك أنواع من المكورات العنقودية التي يمكن أن تسبب التهابات جلدية، وبكتيريا "Cutibacterium Acnes" المرتبطة بتطور حب الشباب وأمراض جلدية أخرى.

وأضاف كيم سونغ جاي أن شعبية الوشم المتزايدة تزامنت مع زيادة في المضاعفات والتفاعلات المرضية المرتبطة بالوشم، مشيرًا إلى أن بعض هذه المضاعفات ناتجة عن الالتهابات والحساسية، إلى جانب التأثيرات السامة للأحبار.

وخلص إلى أن نتائج هذه الدراسة تؤكد الحاجة إلى مراقبة مستمرة للأحبار لضمان سلامتها.