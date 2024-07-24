الشعور بالجوع في المساء مألوف للغاية، فمع اقتراب اليوم من نهايته، غالبًا ما نشتهي الأطعمة "غير الصحية" كرقائق البطاطا أو البسكويت أو الشوكولاته.

هنا يعرض خبراء في مجال الصحة بعض البدائل الصحية والبسيطة، التي يمكنها كبح جماح رغباتك الشديدة من دون المساس بأهدافك الصحية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا":

التمر المحشي

إذا كنت من محبي الحلويات، فقد تصبح قطع التمر المحشوة بزبدة الفول السوداني أو المكسرات صديقتك المفضلة.

يقول الخبراء إنها خيار مثالي للحصول على حلاوة طبيعية من دون الحاجة لتناول أطعمة سكرية مصنعة، فهي غنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، كما تزودك المكسرات المقرمشة بالدهون الصحية والبروتين.

الخضار مع الحمص

قطع الخضار وتناولها مع الحمص الكريمي، مزيج ليس لذيذًا فحسب، بل إنه مغذٍ بشكل لا يصدق أيضًا.

الخضروات مثل الجزر والخيار والفلفل الحلو منخفضة السعرات الحرارية وعالية الفيتامينات والألياف. أما الحمص فهو غني بالبروتين والدهون الصحية، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا.

مكسرات وبذور

يمكن أن تساعد حفنة من المكسرات والبذور على إشباع رغباتك بتناول الطعام في المساء.

اللوز والجوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس خيارات ممتازة، فهي توفر توازنًا جيدًا بين الدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يساعد على إبعاد الجوع وتوفير تدفق ثابت من الطاقة.

وعند اختيار مزيج من المكسرات والبذور، اختر الأنواع غير المملحة لتجنب الصوديوم الزائد. أيضًا، ضع في اعتبارك أحجام الحصص، حيث إن المكسرات كثيفة السعرات الحرارية، وعادة ما تكون حفنة صغيرة كافية لكبح جماح جوعك.