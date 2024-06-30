بعيدًا عن الحليب.. 3 عادات تعزز صحة عظام طفلك

يشير الأطباء إلى أن صحة عظام الأطفال مهمة للغاية؛ فهي تضع حجر الأساس لحياة صحية ونشطة. وفي حين يتم تسليط الضوء غالبًا على مكملات الحليب والكالسيوم، فهناك عادات وممارسات أخرى، ربما أقل شهرة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقوية العظام لدى الأطفال.

وفيما يلي 3 أبرز عادات لتعزيز صحة العظام لدى الأطفال، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا":

تناول السمسم

تعد بذور السمسم مصدر غني بالكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان لتكوين العظام وصحتها. ويمكن لملعقة كبيرة من بذور السمسم أن توفر كمية كبيرة من هذه العناصر الغذائية الأساسية.

وبهذا الخصوص، أبرزت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الاستهلاك المنتظم لبذور السمسم يمكن أن يحسن كثافة العظام لدى الأطفال.

ويمكن للأبوين رش بذور السمسم على الوجبات أو إضافتها إلى الحلويات الخفيفة بطريقة سهلة وفعالة لتعزيز صحة عظام أطفالهم.