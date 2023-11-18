دراسة تكشف أثر التعلم الجمعي على التشخيص المُبكر لطيف التوحد

وحددت الدراسة الشكل الأكثر فائدة لأنظمة التعلم الجمعي، خاصة فيما يتعلق بتعدد أنواعها ومجالاتها، حيث تم طرح احتمال استخدام الروبوتات في العلاجات قصيرة المدى، نظرًا لقدراتها التنبؤية الفائقة للنماذج الجمعية بشكل يفوق دقة النماذج الفردية البسيطة.

وتضمنت منهجية الدراسة مقارنة 5 نماذج فردية مع خوارزميات متعددة للتنبؤ باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال، حيثُ قام الباحثون بتقييم فعالية خوارزميات التعلم الآلي في التنبؤ باضطراب طيف التوحد لمجموعة تجريبية من الأطفال الذين يخضعون للرعاية بمساعدة الروبوت مقابل مجموعة ضابطة تتلقى تفاعلًا بشريًا حصريًا.

واعتمدت الدراسة على بيانات مكثفة تشمل الملاحظات السلوكية خلال جلسات العلاج، والتي ضمت 3000 جلسة و300 ساعة من العلاج شملت 61 طفلاً مصابًا بالتوحد تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات.