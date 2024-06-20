باحثون يكتشفون علاقة الشّم وأمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ميشيغان، عن مؤشر مبكّر محتمل لفشل القلب وهو ضعف حاسة الشم.

ويمكن أن يوفر هذا الكشف تقدمًا كبيرًا بشأن التنبؤ بمخاطر فشل القلب، وهي حالة تؤثر حاليًا على ما يقرب من 64 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

نتائج الدراسة

وحللت الدراسة، التي نشرت في مجلة "جمعية القلب الأمريكية"، بيانات 2500 فرد من كبار السن، تراوحت أعمارهم بين 70 - 79 عاماً.

وتمت متابعة المشاركين لمدة تصل إلى 12 عامًا، بدءًا من الزيارة السريرية في عام 1999 أو 2000 حيث تم اختبار حاسة الشم لديهم.

واكتشف الباحثون أن أولئك الذين يعانون من فقدان حاسة الشم لديهم خطر متزايد بنسبة 30٪ تقريبًا للإصابة بقصور القلب الاحتقاني مقارنة بأولئك الذين حافظوا على حاسة الشم لديهم.

ومع ذلك، لم يتم العثور على صلة مهمة بين فقدان حاسة الشم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وأكد الدكتور هونغلي تشين، أستاذ "علم الأوبئة والإحصاء الحيوي" بجامعة ميشيغان، والمؤلف الرئيسي للدراسة، على الآثار الأوسع لخلل الشم بما يتجاوز ارتباطاته الراسخة بالخرف ومرض باركنسون.

وقال تشين: "يؤثر فقدان الشم على حوالي ربع كبار السن، ومع ذلك لا يزال الوعي العام منخفضاً، حيث يدركه 30% فقط من المتضررين.

وتشير البيانات الناشئة إلى أن فقدان حاسة الشم قد يكون له آثار عميقة على صحة كبار السن، بما في ذلك مخاطر الوفاة والالتهاب الرئوي والتدهور الوظيفي والضعف".

من جهته، قال كيران شامبرلين، الباحث في علم الأوبئة بالجامعة المشارك في الدراسة، إن فقدان الشم قد يؤثر سلبًا على المدخول الغذائي والمزاج والأنشطة اليومية، مما قد يعرض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر بمرور الوقت.

وأشار تشامبرلين إلى أن قصور القلب هو متلازمة معقدة يمكن أن يتفاقم تقدمها بسبب الضعف المتزايد الذي يدل عليه فقدان الرائحة.

الرائحة وصحة القلب

وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة دقيقة بين الخلل في حاسة الشم وصحة القلب والأوعية الدموية، خاصة في سياق قصور القلب.

وعلى عكس مرض القلب التاجي أو السكتة الدماغية، فإن قصور القلب هو متلازمة متعددة الأوجه مع تشوهات هيكلية أو وظيفية في القلب.

ويتكهن الباحثون بأن فقدان الرائحة قد يشير إلى زيادة التعرض لضغوطات عضلة القلب بما يتجاوز تصلب الشرايين.

وعلى الرغم من هذه النتائج، أقر الباحثون بالطبيعة الأولية لعملهم والحاجة إلى مزيد من التحقيق.

وقال تشين: "نحن بحاجة إلى مواصلة تقييم الدور المحتمل لوظيفة الشم كعلامة على فشل القلب، وكذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية".

وتابع: "نأمل أن تؤدي هذه الدراسة إلى سلسلة من التحقيقات حول صحة الشم وصحة القلب والأوعية الدموية وتزويد الجمهور باستراتيجيات مستنيرة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية".

آراء الخبراء

ووجد الخبراء أن نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام ولكنها مثيرة للدهشة كذلك.

وأشار الدكتور تشينغ هان تشين، طبيب القلب التداخلي إلى أن الارتباط بين حاسة الشم وفشل القلب كان غير متوقع.

وقال: "إن فهمنا لوظيفة القلب لا يربطها عادة بحاسة الشم"، مما يشير إلى أن الارتباط قد يكون ببساطة بسبب الشيخوخة".

ودعا إلى إجراء دراسات أكبر مع تقييمات طولية للتحقق من صحة العلاقة والتحقيق في الآليات الأساسية.