هل يتسبب شاي الماتشا في تساقط الشعر؟

يُعد شاي الماتشا، وهو الشكل المطحون من أوراق الشاي الأخضر المزروعة في الظل، من المشروبات الشائعة بفضل فوائده الصحية العديدة، لكنه اكتسب مؤخرا اهتماما كعلاج طبيعي للعناية بالشعر، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الـ EGCG (الإبيغالوكاتيشين غاليت)، الذي يُعتقد أن له دورا فعالا في تعزيز صحة فروة الرأس ونمو الشعر. فهل يتسبب الماتشا في تساقط الشعر؟

في الواقع، الإجابة هي العكس تماما، فالماتشا قد يساعد في منع تساقط الشعر، بحسب ما أكده خبراء لموقع "هيلث شوتس" المختص بالصحة.

وفي دراسة نُشرت عام 2007 في مجلة Phytomedicine، وُجد أن المشاركين الذين يعانون من تساقط الشعر وشملت تجربتهم تطبيق مستخلص الـ EGCG المأخوذ من الشاي الأخضر على فروة الرأس، لاحظوا زيادة في نشاط نمو الشعر خلال أربعة أيام فقط؛ ما يشير إلى إمكانية أن يدعم الماتشا نمو الشعر بفضل غناه بهذا المركب.

أخبار ذات علاقة ترند الماتشا.. هل يستحق هذه الضجة؟

ومن أهم فوائد الماتشا أنه يحفّز بصيلات الشعر ويُطيل مرحلة النمو (الأناجين)؛ ما يسهم في تقليل تساقط الشعر والحفاظ على كثافته. كما أن الماتشا يحتوي على الكافيين بنسبة تتراوح بين 19 و44 ملغ لكل غرام، وهو ما يُحسّن تدفق الدم إلى فروة الرأس ويُعزز تغذية البصيلات.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يُسهم الماتشا في تقليل مستويات هرمون DHT، وهو المسؤول عن انكماش بصيلات الشعر والتسبب بالصلع الوراثي. حيث يُعتقد أن مركب EGCG الموجود فيه يثبط إنزيم 5-alpha reductase، الذي يحوّل التستوستيرون إلى DHT.

ويتمتع الماتشا أيضا بخصائص مضادة للالتهابات؛ ما يساعد على تهدئة فروة الرأس والتخفيف من مشاكل مثل القشرة، والتهاب الجلد الدهني، والصدفية، والتي تعيق نمو الشعر.

الإفراط بالماتشا

على الرغم من فوائده، فإن الإفراط في استخدام الماتشا قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل الأرق والصداع. كما أن استخدامه المباشر على فروة الرأس قد يسبب التهيج للبشرة الحساسة أو الجفاف بسبب خصائصه القابضة. لذا يُنصح بخلطه مع مكونات مرطبة مثل زيت جوز الهند، وإجراء اختبار تحسس قبل استخدامه.

وفي النهاية، يجمع خبراء في الصحة على أن الماتشا لا يتسبب في تساقط الشعر، بل قد يُساعد على تقوية البصيلات وتحفيز النمو إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة، إلى جانب نظام غذائي متوازن وروتين صحي للعناية بالشعر.

