فوائد بذور الحِلْبة لمرضى السكري.. تعرَّف عليها

يحدث داء السكري عندما يعجز الجسم عن إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويصيب هذا المرض ملايين الأشخاص حول العالم.

ولطالما استُخدمت بذور الحلبة، في العلاجات التقليدية ولمن يُعانون من داء السكري، وقد تُقدم هذه البذور الصغيرة الفوائد الثلاث التالية:

تحسين حساسية الأنسولين

تُحدد حساسية الأنسولين مدى فاعلية استجابة خلاياك له، وقد يؤدي انخفاض الحساسية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتشتهر بذور الحِلبة بخصائصها المضادة للسكري، وقد تُساعد على تحسين مقاومة الأنسولين.

ووجدت دراسة أُجريت، العام ٢٠٠٩، ونُشرت في مجلة الأغذية الطبية أن تناول المخبوزات المصنوعة من دقيق الحِلبة قد يُقلل من مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تأخير إفراغ المعدة

تقول الدكتورة أرشانا باترا، أخصائية التغذية، لموقع هيلث شوتس: "بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، ويمكنها إبطاء عملية الهضم وتأخير امتصاص الكربوهيدرات والسكريات، مما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر في الدم".

وكشفت دراسة نُشرت في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية أن تناول جرعة يومية مقدارها 10 غرامات من بذور الحلبة المنقوعة في الماء الساخن يُساعد في السيطرة على داء السكري من النوع الثاني.

تقليل امتصاص الغلوكوز

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Veterinary World أن بذور الحِلبة تُقلل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء.

وأوضح الدكتور باترا: "قد يُقلل هذا من خطر ارتفاع سكر الدم، ويُحسّن إدارة داء السكري من النوعين الأول والثاني".

كيفية استخدام بذور الحِلبة لمرضى السكري؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع سكر الدم أو مقاومة الأنسولين، فقد تكون بذور الحِلبة إضافة مفيدة. ولكن ما هي الجرعة المناسبة؟

تشير الدراسات إلى أن تناول 10 غرامات من بذور الحِلبة، يوميًا، لمدة 4-6 أشهر يمكن أن يخفض مستويات سكر الدم الصائم، ومستوى الهيموغلوبين السكري.

ووجدت دراسة، نُشرت في مجلة السكري والاضطرابات الأيضية، أن هذا التناول اليومي يُقلل بشكل ملحوظ من خطر تطور مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكري.

وهنا طريقة بسيطة لتحضيره:

تناول ملعقة صغيرة (حوالي 5 غرامات) من بذور الحلبة.

انقعها في نصف كوب من الماء طوال الليل.

في الصباح، اشرب الماء، وامضغ البذور على معدة فارغة.

افعل هذا يوميًا للمساعدة في دعم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، وبشكل طبيعي وفعال.