هل يؤدي نقص فيتامين "د" إلى العقم لدى النساء؟
يُعرف فيتامين (د) بأهميته لنمو العظام من خلال مساعدته في امتصاص الكالسيوم، ولكنه يلعب أيضًا دورًا حيويًا في نظام المناعة، وصحة القلب، والهضم، والخصوبة.
وتشير الدكتورة أرشانا داوان باجاج، طبيبة أمراض النساء، إلى أن فيتامين (د) يلعب دورًا هامًّا في الخصوبة.
وأظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) يقلل من معدلات الحمل لدى النساء اللواتي يخضعن للتلقيح الاصطناعي (IVF)، وأن النساء اللواتي يتمتعن بمستويات كافية من فيتامين (د) ينتجن بويضات ذات جودة أعلى ويحققن نجاحًا أكبر في زراعة الأجنة مقارنةً بالنساء اللواتي يعانين من نقصه، إضافة إلى ذلك يكون احتياطي المبيض أقل لدى النساء المصابات بنقص فيتامين (د).
وتكشف الأبحاث أن النساء اللواتي يعانين من مستويات منخفضة من فيتامين (د) يواجهن صعوبة أكبر في الحمل بشكل طبيعي، وتكون المخاطر أعلى عند اللجوء للإخصاب في المختبر، والنساء اللواتي لديهن مستويات كافية من فيتامين (د) يحققن معدلات أعلى من المواليد الأحياء وحمل أسهل.
كما أن النساء اللواتي يعانين من نقص فيتامين (د) في أثناء الحمل يتعرضن لمعدلات أعلى من تسمم الحمل، وسكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يكونون أكثر عرضة للولادة المبكرة وإنجاب أطفال ذوي وزن منخفض عند الولادة.
كيفية زيادة مستويات فيتامين (د)
- التعرض لأشعة الشمس.
- تناول المأكولات البحرية والأسماك الدهنية.
- الأطعمة المدعمة بفيتامين (د) كمنتجات الألبان، الحليب النباتي، وعصير البرتقال، الحبوب، الزبادي.
- المكملات الغذائية.