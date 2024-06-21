هل يؤدي نقص فيتامين "د" إلى العقم لدى النساء؟

يُعرف فيتامين (د) بأهميته لنمو العظام من خلال مساعدته في امتصاص الكالسيوم، ولكنه يلعب أيضًا دورًا حيويًا في نظام المناعة، وصحة القلب، والهضم، والخصوبة.

وتشير الدكتورة أرشانا داوان باجاج، طبيبة أمراض النساء، إلى أن فيتامين (د) يلعب دورًا هامًّا في الخصوبة.

وأظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) يقلل من معدلات الحمل لدى النساء اللواتي يخضعن للتلقيح الاصطناعي (IVF)، وأن النساء اللواتي يتمتعن بمستويات كافية من فيتامين (د) ينتجن بويضات ذات جودة أعلى ويحققن نجاحًا أكبر في زراعة الأجنة مقارنةً بالنساء اللواتي يعانين من نقصه، إضافة إلى ذلك يكون احتياطي المبيض أقل لدى النساء المصابات بنقص فيتامين (د).