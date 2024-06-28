مع موجة الحر.. نصائح لحماية أطفالكم في الصيف "الحارق"

تعد درجات الحرارة المرتفعة خطرًا كبيرًا على الأطفال، إذ تسخن أجسامهم أسرع بثلاث إلى خمس مرات من أجسام البالغين.

ويوضح حسن محمد إبراهيم، أخصائي طب الأطفال، أن الأطفال والرضع لا يتكيفون مع الحرارة مثل البالغين لأنهم لا يتعرقون كثيرًا.

علاوة على ذلك، قال الدكتور سامر سعادة، طبيب الأطفال في مركز ميدكير الطبي، إن الأطفال لديهم نسبة سطح جسم أكبر إلى كتلة الجسم، ما يزيد من فقدان الماء والعرق.

تشمل علامات تأثر الأطفال بالحرارة لمس أيديهم وأقدامهم، البكاء المستمر، العطش الشديد، الشحوب، وعدد أقل من الحفاضات المبللة، عند الأطفال الأكبر سنًا، تشمل العلامات التعب الشديد وانخفاض الطاقة.