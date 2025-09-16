"أمينوز جوز الهند".. هل يعتبر بديلا صحيا لصلصة الصويا؟

تُعد صلصة الصويا عنصرًا أساسيًا في معظم المطابخ، بفضل نكهتها الغنية وسهولة استخدامها، لكن محتواها العالي من الصوديوم وبفضل احتوائها على الغلوتين وفول الصويا والقمح تجعلها غير مناسبة لبعض الأشخاص. ولهذا، يزداد الإقبال على بديل جديد يُدعى "أمينوز جوز الهند" باعتباره خيارًا صحيًا وخاليًا من مسببات الحساسية.

ما هو أمينوز جوز الهند؟

أمينوز جوز الهند هو توابل سائلة خالية من الصويا والقمح والغلوتين، تُصنع من عصارة شجرة جوز الهند التي تُجمع وتُخمر جزئيًا أحيانًا، ثم تُخلط مع ملح البحر وأحيانًا مع الخل أو الماء. ورغم الاسم، فإن طعمه لا يشبه جوز الهند، بل يتمتع بنكهة أحلى وأقل ملوحة من صلصة الصويا، ما يجعله بديلاً شائعًا في أطباق القلي السريع، والتتبيلات، وصلصات الغمس.

الفوائد الصحية والقيود

وبحسب موقع "يو اس ايه توداي" يحتوي أمينوز جوز الهند على نسبة صوديوم أقل بنسبة 70–75% مقارنة بصلصة الصويا التقليدية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل الكلى. كما أنه خال طبيعيًا من الغلوتين وفول الصويا والقمح، ما يجعله مناسبا لمرضى السيلياك، أو من يعانون من الحساسية، أو يتبعون حمية "باليو".

ومع ذلك، يحذر الخبراء من اعتباره "غذاءً خارقًا". فرغم أن عصارة جوز الهند الخام تحتوي على كميات ضئيلة من الأحماض الأمينية والمعادن (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك)، إلا أن هذه العناصر تظهر بنسب صغيرة جدًا في المنتج النهائي. كما أن معظم الفوائد الصحية المزعومة تستند إلى أبحاث على عصارة جوز الهند أو زيته وليس أمينوز جوز الهند نفسه.

احتياطات يجب مراعاتها

ورغم انخفاض الصوديوم فيه، إلا أنها لا تخلو تمامًا منه، ويجب استخدامه باعتدال، خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالملح. كما أن جوز الهند يُصنف أحيانًا كمكسرات شجرية، لذا من يعانون من حساسية جوز الهند يجب أن يتجنبوا الأمينوز.

في النهاية، أمينوز جوز الهند بديل لذيذ وخالٍ من الصويا، ويوفر خيارًا منخفض الصوديوم وملائمًا للعديد من الأنظمة الغذائية. ورغم أنه ليس منتجًا سحريًا للصحة، إلا أنه يُعد خيارًا جيدًا عند استخدامه باعتدال.



