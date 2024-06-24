معتقدات خاطئة حول الأداء الرياضي للنساء

كشفت الصحفية الرياضية ماجي ميرتنز، في كتابها الجديد، الذي يحمل عنوان "أفضل وأسرع وأبعد: كيف غيّر الجري كل ما نعرفه عن النساء"، أن هناك مغالطات ومفاهيم خاطئة حول مشاركة المرأة في الرياضة استمرت حتى الوقت الراهن.

وتعود المفاهيم الخاطئة حول مشاركة المرأة في الرياضة إلى تاريخ طويل، إلى بداية الألعاب الأولمبية القديمة قبل 2800 عام عندما مُنعت النساء من المنافسة، بحسب تقرير نشرته شبكة "NPR" الإذاعية.

كان الجري، وفقًا لميرتنز، أداة لتعريف النساء على أنهن أقل من الرجال، مما أثر على أجورهن، وإمكانية وصولهن إلى الموارد، والدعم الصحي، وحتى الاعتراف بذكائهن.

ومع اقتراب بدء الألعاب الأولمبية الصيفية، المُقررة في الـ26 من شهر تموز/يوليو المُقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، تأمل ميرتنز أن يوفر كتابها سياقًا تاريخيًا لإلقاء الضوء على عدم المساواة المستمرة في الرياضات النسائية.

الجري يهدد صحة المرأة

وكان الاعتقاد السائد في أوائل القرن العشرين بأن المجهود البدني المكثف يمكن أن يتسبب في سقوط رحم المرأة منتشرًا على نطاق واسع، اذ جادل العديد من الأطباء بأن الرياضات التنافسية من شأنها أن تضر بخصوبة المرأة.