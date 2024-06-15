هذه الأنواع من الأسماك الصغيرة.. تقيك من مرض "خطير"

فوائد غذائية

وأشارت الدكتورة تشيناتسو كاساهارا التي أعدت الدراسة، إلى أنها تناولت الأسماك الصغيرة منذ الطفولة وما زالت تفعل ذلك مع أطفالها، مستشهدة بالفوائد الغذائية الفريدة لهذه الممارسة.

وأوضحت: "لقد كشفت الدراسات السابقة عن التأثير الوقائي لتناول الأسماك بشكل عام على النتائج الصحية، بما في ذلك مخاطر الوفاة. ومع ذلك، ركزت دراسات قليلة بشكل خاص على تناول الأسماك الصغيرة".

تناولت الدراسة العادات الغذائية والنتائج الصحية لـ 80,802 مشارك ياباني، شملت 34,555 رجلًا و46,247 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عامًا. وتم تقييم تناول المشاركين للأسماك الصغيرة باستخدام استبيان لتكرار الطعام، وتمت متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط. خلال هذه الفترة، تم تسجيل 2,482 حالة وفاة، منها حوالي 60% (1,495 حالة وفاة) مرتبطة بالسرطان.

كان أحد أهم النتائج هو الانخفاض الملحوظ في الوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء اللاتي يستهلكن الأسماك الصغيرة بانتظام. فالنساء اللاتي تناولن الأسماك الصغيرة 1-3 مرات في الشهر كان لديهن خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 0.68 مرة، وخطر الوفاة بالسرطان بنسبة 0.72 مرة. أما النساء اللاتي تناولن الأسماك الصغيرة 1-2 مرات في الأسبوع، فكان لديهن خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 0.72 مرة، وخطر الوفاة بالسرطان بنسبة 0.71 مرة.

وأخيرًا، النساء اللاتي يتناولن الأسماك الصغيرة 3 مرات أو أكثر في الأسبوع كان لديهن خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 0.69 مرة، وخطر الوفاة بالسرطان بنسبة 0.64 مرة، مقارنة بأولئك اللاتي نادرًا ما يتناولن الأسماك الصغيرة.

الأسماك الصغيرة وطول العمر

ووفقًا للدراسة، فإنه حتى بعد مراعاة العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على خطر الوفاة، مثل العمر والتدخين واستهلاك الكحول ومؤشر كتلة الجسم وتناول العناصر الغذائية والأطعمة الأخرى، وجد الباحثون أن الاستهلاك المتكرر للأسماك الصغيرة يقلل بشكل كبير من احتمال الوفاة لأي سبب عند النساء.

وأشارت الدكتورة كاساهارا إلى أن "دمج الأسماك الصغيرة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون استراتيجية بسيطة ولكنها فعالة لتقليل خطر الوفاة بين النساء".

وأكدت كاساهارا: "على الرغم من أن دراستنا ركزت على اليابانيين، إلا أن فوائد استهلاك الأسماك الصغيرة يمكن أن تمتد إلى مجموعات سكانية أخرى". وقد سلطت الأبحاث السابقة الضوء على القيمة الغذائية للأسماك الصغيرة، خاصة في البلدان النامية التي تواجه نقصًا حادًا في المغذيات، مما يعزز الفوائد الصحية لإدراج الأسماك الصغيرة في النظام الغذائي.

وأضافت: "من السهل استهلاك الأسماك الصغيرة ويمكن تناولها كاملة، مما يوفر عناصر غذائية فريدة ومواد نشطة من الناحية الفسيولوجية تدعم الصحة الجيدة. إن العلاقة العكسية بين تناول الأسماك الصغيرة وخطر الوفاة لدى النساء تؤكد أهمية هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات في النظام الغذائي للناس".

ولفتت نتائج الدراسة إلى أن تغييرًا بسيطًا في النظام الغذائي يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة، خاصة بالنسبة للنساء، وتؤكد الحاجة إلى مزيد من التحقيق في دور الأسماك الصغيرة في تعزيز طول العمر.