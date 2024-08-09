يعد الجوز من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز صحة الدماغ، وتحتوي هذه المكسرات على أحماض "أوميغا 3" الدهنية، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن التي تؤدي دورًا مهمًا في دعم الوظائف العقلية، وتقليل الالتهابات.

تشير الدراسات إلى أن تناول حوالي 28 جرامًا من الجوز يوميًا، ما يعادل حفنة صغيرة، يمكن أن يحقق فوائد صحية ملحوظة دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

وهذه الكمية توفر جرعة كافية من أحماض أوميغا 3، والمواد المغذية الأخرى المهمة لصحة الدماغ.

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ولتحقيق أقصى استفادة من الجوز، يُنصح بنقعه في الماء أو الحليب طوال الليل، ثم تناول الجوز بعد إزالة القشرة الرقيقة.

ويمكن تناول الجوز كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات، والعصائر، أو الزبادي.

ويجب تناول الجوز باعتدال، حيث إن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والمشاكل الهضمية.

ويفضل أيضًا دمج الجوز مع أطعمة أخرى معززة للدماغ، مثل: التوت، والخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة، للحصول على فوائد صحية شاملة.