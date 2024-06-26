"اللحسة الصحراوية".. منتج شعبي لزيادة الوزن يهدد صحة المغربيات

"مخاطر الخلطة"

ويحذر بعض الأطباء من تناول "اللحسة الصحراوية"؛ لاحتوائها على مشتقات "الكورتيزون"، إلى جانب كميات كبيرة من "الحلبة".

وقال الدكتور عماد ميزاب، أخصائي في الطب البديل، في تصريحات سابقة لإحدى الإذاعات الخاصة في المغرب، إنه وجد أناسًا يضيفون أدوية "الكورتيزون" وأقراص فتح الشهية لهذه الخلطة؛ والتي توصف بـ"السحرية" في المنصات الاجتماعية بالمملكة.

وتابع "يأخذون عقاقير الكورتيزون ويقومون بخلطها وسحقها مع العسل"، مستدركًا بالقول: "إذا تناولنا مشتقات الكورتيزون بجانب الملح والعسل الموجود في اللحسة والذي هو سكر في نهاية المطاف، ينحبس الماء في أجسامنا؛ فتنتفخ ونعتقد حينئذٍ أننا نكتسب صحتنا في حين نحن نُدمرها".

واحتباس السوائل في الجسم أمر خطير للغاية، إذ قد يؤدي إلى ظهور عدة أعراض عامة تشمل زيادة في حجم الجسم أو مناطق معينة مثل القدمين أو الساقين، إلى جانب تورم الوجه والعينين والخدين والشفتين.

وأبدت معلقة بـ"فيسبوك"، تخوفها من انتشار الخلطة بشكل واسع، والتي بحسبها "تسبب العديد من الأضرار".

وقالت معلقة أخرى: "من الخطأ تناول مستحضرات شبه طبية لا يعرف مصدرها ولا مكوناتها، والأحسن لمن أراد زيادة الوزن -رغم ضرره- أن يتوجه عند طبيب تغدية".

وأضافت "من أراد استعمال ما يسمى باللحسة، عليه أن يحضرها في المنزل فمكوناتها معروفة وبهذا يتفادى جميع المشاكل".