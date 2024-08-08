ماء الأرز، الذي يعود استخدامه لقرون في الثقافة الآسيوية، شهد مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق "تيك توك".

وزعمت كارلي، أخصائية التجميل، على حسابها في "تيك توك"، أن ماء الأرز يحتوي على عناصر غذائية تعزز صحة الشعر، وتزيد لمعانه وقوته، بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

وحصدت الأخصائية أكثر من 400 ألف مشاهدة في فترة وجيزة.

وماء الأرز هو السائل النشوي الذي يتكون عند نقع الأرز أو طهيه في الماء، ويحتوي على عناصر غذائية مهمة، مثل: النشا، الذي يعمل كبلسم يحمي الشعر، ومضادات الأكسدة، مثل: إينوزيتول التي قد تدعم صحة الشعر.

ويقال إن ماء الأرز كان يُستخدم في اليابان القديمة لتحفيز نمو الشعر الطويل.

ويدّعي البعض أن استخدامه ساعد قرية صينية على الحصول على لقب "القرية ذات الشعر الأطول في العالم".

يؤكد الأطباء أن الفوائد المحتملة لماء الأرز تعتمد على الأدلة القصصية أكثر من كونها مدعومة بأبحاث علمية قوية.

وفقًا للدكتور شيلبي خيتاربال، ليست هناك دراسات علمية تؤكد فاعلية ماء الأرز في تحسين صحة الشعر، رغم أن بعض الناس قد يلاحظون تحسنًا.

ماء الأرز آمن للاستخدام عمومًا، ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة. ومع ذلك، قد يتسبب في تهيج إذا كان لديك التهاب في فروة الرأس، لذا يجب توخي الحذر.

كيفية استخدام ماء الأرز

يمكنك تحضير ماء الأرز بطرق عدة، يمكن نقع الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة إلى ساعتين، أو غليه مع الماء، أو نقعه لفترة أطول لتخمير الماء.

وبعد تحضير ماء الأرز، استخدمه لشطف الشعر بعد الغسول، واتركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء.