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متى يجب أن تستحم؟ كم مرة أسبوعياً؟ | إرم نيوز

صحة

متى يجب أن تستحم؟ كم مرة أسبوعياً؟

متى يجب أن تستحم؟ كم مرة أسبوعياً؟
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
23 أغسطس 2024، 9:32 ص

على الرغم من أن الاستحمام اليومي عادة منتشرة، إلا أن أطباء الجلدية يشيرون إلى أنه ليس ضروريًا للجميع.

وأوضحت الدكتورة ماري ستيفنسون، أستاذة مساعدة في الأمراض الجلدية بجامعة نيويورك، أن تكرار الاستحمام ينبغي أن يتناسب مع احتياجات الفرد، مع مراعاة نوع البشرة، والعمر، ومستوى النشاط البدني.

وأشارت ستيفنسون إلى أن الاستحمام كل يومين إلى ثلاثة أيام قد يكون كافياً لمعظم الناس.

أما بالنسبة لمن يمارسون الرياضة بانتظام ويتعرقون، فأوصت بالشطف بعد كل جلسة.

كما شددت خلال ظهورها في برنامج "Today" على أن كيفية الاستحمام لا تقل أهمية عن عدد المرات.

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وأوضحت: "ليس من الضروري غسل الجسم بشكل كامل بالصابون، بل يكفي استخدامه في المناطق التي تسبب الروائح الكريهة، مثل الإبطين والفخذين والقدمين". فالصابون قد يزيل الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة، ما قد يؤدي إلى تهيجها.

وللحفاظ على صحة البشرة، توصي الدكتورة ستيفنسون باستخدام منتجات لطيفة، مثل تلك المخصصة للبشرة الحساسة والأطفال.

وتجنب الاستحمام الطويل أو باستخدام الماء الساخن، إذ إن ذلك يمكن أن يجفف البشرة. وأشارت إلى أن الاستحمام المثالي يجب ألا يتجاوز ثلاث دقائق بماء فاتر.

حساسية الجلددراسات طبية

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