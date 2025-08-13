فيتامين فعّال قد يقلل التجاعيد والبقع الداكنة

كشف طبيب الجلدية الشهير الدكتور شاه، على منصات التواصل الاجتماعي، عن الفيتامين الذي يصفه بـ"الأفضل" للعناية بالبشرة وتقليل التجاعيد والبقع الداكنة، مؤكدًا أن فوائده مثبتة علميًا وأنه متوفر بسهولة في الصيدليات والمتاجر.

وأوضح الدكتور شاه أن فيتامين C يعد مكوّنًا أساسيًا في روتين العناية الصباحي للبشرة، لما له من خصائص مضادة للأكسدة تساعد على الحماية من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى دوره في تفتيح البشرة وتحسين مظهر التجاعيد ومحاربة علامات الشيخوخة.

وبحسب موقع هارفارد هيلث، فإن فيتامين C الموضعي يُعد من المكونات المفضلة لدى أطباء الجلد، حيث يساعد على إبطاء شيخوخة الجلد المبكرة، والوقاية من أضرار أشعة الشمس، وتحسين مظهر البشرة، بفضل قدرته على محاربة الجذور الحرة الناتجة عن التلوث أو العمليات الحيوية داخل الجسم.

وتدعم الأبحاث هذه الفوائد؛ إذ خلصت دراسة نُشرت العام 2017 بعنوان "دور فيتامين C في صحة البشرة" إلى أن استخدام تركيبة من فيتامين C لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يساهم في تحسين ملمس البشرة، وتقليل التجاعيد الدقيقة والخشنة، إضافة إلى تقليل البقع الداكنة.

أخبار ذات علاقة لماذا يُنصح باستخدام ماء الورد لصحة البشرة؟

كما أظهرت الدراسات أن دمجه مع مكونات أخرى مثل حمض الفيروليك وفيتامين E يعزز الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويقلل الاحمرار.

وأشار الباحثون إلى أن معظم المشاركين في التجارب السريرية لاحظوا تحسنًا في مظهر بشرتهم مع آثار جانبية طفيفة جدًا، مع الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد التأثيرات المشرقة لفيتامين C.

تفاعل المتابعون مع فيديو الدكتور شاه على "تيك توك" بتجاربهم الشخصية، حيث قال أحدهم: "أحتاج إلى شرائه، لم أستخدمه من قبل"، بينما ذكر آخر: "أستخدمه بتركيز 21.5% ولم تتحسن التصبغات بعد، لكنه يسبب جفاف بشرتي"، وأشاد ثالث قائلًا: "أستخدمه كل صباح، إنه منتج رائع".