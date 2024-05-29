5 أطعمة تُساعدك في الإقلاع عن التدخين

مع اقتراب اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في الـ31 من مايو 2024، قدم خبراء قائمة من الأطعمة التي تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في التدخين.

وأشار الخبراء لصحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًّا في تشجيع الأفراد على التوقف عن التدخين.

وهنا لائحة بالأطعمة الخمسة التي قد تساعدك في التوقف عن التدخين:

الخضراوات

وجدت دراسة عام 2007 أن تناول الخضراوات يمكن أن يجعل مذاق السجائر سيئًا؛ ما يقلل من جاذبية التدخين بعد تناولها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، وتساعد على التحكم في الوزن.

منتجات الألبان

تسهم منتجات الألبان، مثل: الحليب، والجبنة، واللبن، في تقليل الرغبة بالتدخين، وهذه الأطعمة يمكن أن تترك طعمًا كريهًا في الفم عند تناولها قبل السجائر، ما يقلل من متعة التدخين.