جلسات "ديتوكس للقدمين".. موضة صحية أم خدعة تجارية؟

تلقى جلسات "الديتوكس للقدمين" رواجًا واسعًا في المنتجعات الصحية، حيث تُقدَّم كعلاج بديل يزعم سحب السموم من الجسم عبر نقع القدمين في ماء مؤيّن، لكن الدراسات العلمية تكشف أن هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل موثوق.

ورغم أن تكلفة الجلسة تبدأ من 30 دولارًا وقد تتجاوز أجهزة العلاج المنزلي 2000 دولار، أكد باحثون أن تغيّر لون الماء يعود لتفاعل المعادن والشوائب مع عملية التأين، وليس إلى خروج السموم من الجسم.

المؤيدون يروّجون لفوائد مثل زيادة الطاقة وتحسين النوم وتخفيف الآلام، لكن الأبحاث الطبية لم تثبت أيًا من هذه الفوائد.

وتوضح الدكتورة ميليسا يونغ، أخصائية الطب الوظيفي، أن التجربة قد تكون غير ضارة في معظم الحالات باستثناء تكلفتها العالية، لكنها غير مناسبة لمرضى السكري الذين يعانون من اعتلال الأعصاب، أو من لديهم أجهزة طبية مزروعة أو جروح مفتوحة، كما لا يُنصح بها للأطفال والحوامل.

في المقابل، يُعد النقع العادي للقدمين في الماء الدافئ أو مع أملاح إبسوم خيارًا مهدئًا يساعد على الاسترخاء وتحسين النوم وصحة الجلد، لكنه يختلف عن جلسات "إزالة السموم" التي لا تستند إلى أساس علمي.

وتشير يونغ إلى أن دعم الجسم في التخلص من السموم يتم بشكل أفضل عبر نمط حياة صحي يتضمن شرب الماء بكثرة، وتناول غذاء متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.