انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر

أظهرت دراسة جديدة أن انتظام النوم قد يكون أهم من عدد ساعاته، فالأشخاص الذين يعانون من نمط نوم غير منتظم قد يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل مرض باركنسون والسكري من النوع الثاني.

وحلّل باحثون من جامعة بكين والجامعة الطبية العسكرية في الصين بيانات النوم لأكثر من 88,000 شخص من قاعدة بيانات "UK Biobank"، كما أكدوا نتائجهم باستخدام بيانات من "المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية" (NHANES)، ودرس الفريق 6 سمات متعلقة بالنوم، بما في ذلك مدة النوم، ووقت النوم، وانتظام النوم، ووعدد مرات الاستيقاظ أثناء الليل.

والمفاجأة كانت أن نمط النوم المنتظم كان مرتبطًا بعدد أكبر من الأمراض مقارنة بأي عامل نوم آخر، فالأشخاص الذين لديهم أنماط نوم غير منتظمة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بنسبة تصل إلى 2.8 مرة، وبالسكري من النوع الثاني بنسبة 1.6 مرة.

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كما رُبطت أنماط النوم السيئة بأمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، وأمراض الرئة المزمنة، والفشل الكلوي، وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون بعد الساعة 12:30 صباحًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد، مقارنة بمن ينامون قبل الساعة 11:30 مساءً.

واستخدم الباحثون أجهزة قابلة للارتداء لقياس النوم الفعلي بدلًا من الاعتماد فقط على الاستبيانات، حيث اكتشفوا أن كثيرين ممن وصفوا أنفسهم بـ"النائمين لفترات طويلة" كانوا ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا.

وفي النهاية، توضح الدراسة أن انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يوميًا هو عامل مهم لصحة الجسم، ويقول الخبراء إنه حان الوقت لتوسيع مفهوم "النوم الجيد" ليشمل انتظام النوم، وليس فقط مدته.