تعرف على أهم أدوية تنشيط الدورة الدموية للمخ

فينبوسيتين (vinpocetine)

يعمل هذا الدواء في الدماغ كواحد من الأدوية التي تحسن من تدفق الدم عن طريق عملها كموسع وعائي دماغي، كما يحسن من التمثيل الغذائي في الدماغ عبر زيادة مستويات الأوكسجين وامتصاص الغلوكوز؛ وبالتالي تعزيز إنتاج جزئيات الطاقة في الجسم.﻿

نوتروبيكس (Nootropics)

يعمل هذا النوع من الأدوية على التحسين من تدفق الدم عن طريق الآتي:

تنشيط مركب أكسيد النيتريك (Nitric oxide)، والعمل على إرخاء الأوعية الدموية.

تثبيط عمل الهوموسيستين (Homocysteine)، وتثبيط أي أضرار تأكسدية على الأوعية الدموية.

العمل على جعل خلايا الدم أقل لزوجة.﻿

بيراسيتام (Piracetam)

من ضمن أدوية تنشيط الدورة الدموية في الدماغ البيراسيتام؛ حيث ذكر في دراسة دوره الفعَّال في واحدة من علاجات النطق ضمن خطة علاجية تتضمن علاجات أخرى، إذ عمل على استعادة الوظائف اللغوية المختلفة عند المرضى مع ملاحظة تحسن في تنشيط الدورة الدموية، وزيادة تدفق الدم في نصف الدماغ الأيسر.

مكملات غذائية لزيادة تدفق الدم في الدماغ

بعد التعرف على مجموعة من الأدوية، هناك بعض المكملات المفيدة لزيادة تدفق الدم في الدماغ وهي كالآتي:

الجينكة: أثبتت الدراسات أن لأوراق عشبة الجنكة دور في زيادة تدفق الدم في مناطق معينة من الدماغ، كما يحسن من القدرات الإدراكية عند مرضى الخرف.

الجينسنغ: يمتلك الجينسنغ خصائص مضادة للأكسدة وللالتهاب، إذ أجريت دراسة توضح دوره في زيادة تدفق الدم للمناطق التي تعرضت لضرر في الدماغ.

الأسيتل سيستين (Acetyl cysteine): يعد واحدًا من مضادات الأكسدة التي تنشط من الدورة الدموية في الدماغ، وتوصل الأوكسجين للدماغ.