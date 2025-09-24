حمية "تيك توك" المضادة للالتهابات.. بين الحقيقة والمبالغة

شاهد أكثر من 20 مليون شخص على تيك توك مقاطع فيديو تروج لـ "الحمية المضادة للالتهابات"، والتي غالبًا ما تدعو إلى تجنب مجموعات غذائية كاملة مثل الألبان، والغلوتين، والسكر. وتعد هذه الحميات بنتائج مثل فقدان الوزن، والتخلص من الانتفاخ، وتحسين الصحة العامة.

وبينما تستند فكرة تقليل الالتهاب من خلال الطعام إلى أساس علمي، يحذر الخبراء من أن الصيغ المنتشرة على وسائل التواصل تفتقر إلى الدقة وتشجع على قيود غير ضرورية، بحسب ما جاء في موقع "ساينس ألرت".

ما هو الالتهاب؟

الالتهاب هو استجابة مناعية طبيعية تساعد الجسم على التعافي من الإصابات أو محاربة العدوى. ويمكن أن يكون حادًا (قصير المدى ومفيدا) أو مزمنًا (طويل الأمد ومضرا). وقد رُبط الالتهاب المزمن بأمراض مثل القلب، والسكري من النوع الثاني، والسرطان.

ما أسباب الالتهاب المزمن؟

تشمل العوامل: التقدم في العمر، والتدخين، وقلة الحركة، والسمنة، والتغيرات الهرمونية، والتوتر، واضطرابات النوم، وأيضًا النظام الغذائي. النظام الغذائي الغربي، الغني بالأطعمة المصنعة والفقير بالخضراوات والفواكه، مرتبط بزيادة الالتهاب.

هل يمكن أن تساعد الحمية الغذائية؟

نعم. تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بـ الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والدهون الصحية، والمحدودة في الأطعمة المصنعة والسكريات، ترتبط بانخفاض مستويات الالتهاب.

ويُعد النظام الغذائي المتوسطي أفضل مثال مدروس، حيث يُظهر فاعلية في تقليل مؤشرات الالتهاب في الدم.

ما الذي أصابته مقاطع تيك توك.. وما الذي أخطأت فيه؟

صحيح: الترويج للبروبيوتيك، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن لها دورًا في تقليل الالتهاب. لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث حول الأنواع والجرعات المثلى.

خطأ: التحذير من الألبان والغلوتين دون أسباب طبية. فالألبان قد تكون محايدة أو مفيدة لمعظم الناس، والحبوب الكاملة (حتى التي تحتوي على الغلوتين) تسهم في تقليل الالتهاب. استبعادها دون داعٍ قد يؤدي إلى نقص في المغذيات.

لمن قد تكون هذه الحمية مفيدة؟

قد تساعد الأشخاص المصابين بـ "متلازمة تكيس المبايض"، و"التهاب بطانة الرحم"، و"أمراض المناعة الذاتية"، والتهابات المفاصل. ويُنصح بإشراف اختصاصي تغذية معتمد في هذه الحالات.

أما بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فلا حاجة لتطبيق قواعد تيك توك المتطرفة. والأفضل هو نظام متوازن، طبيعي وغير مصنع، مثل الحمية المتوسطية، إلى جانب نوم جيد، وممارسة الرياضة، وتجنب التدخين، وهي أفضل طريقة لمكافحة الالتهاب وتعزيز الصحة، بحسب ما يؤكده خبراء في مجال الصحة.



