أخطاء شائعة عند شرب الشاي قد تضر بصحتك

يُعد شرب الشاي من أقدم العادات الثقافية التي تجمع بين الشعوب حول العالم، ويُقدَّر له تاريخ يعود إلى آلاف السنين، سواء أُعدّ بالنعناع، أو بالزنجبيل، أو اكتفي بنكهته الطبيعية.

فالشاي لا يُقدَّم فقط كمشروب، بل كطقس يومي يرتبط بالراحة، والتأمل، والتواصل الاجتماعي، ولكنه قد يصبح ضارا بالصحة إذا ارتكبت هذه الأخطاء الشائعة.

وحذر الخبراء وفقا لموقع "health.mail" من بعض العادات الشائعة التي قد تُفسد فوائد الشاي أو تضر بالصحة.

أخبار ذات علاقة الشاي والسيجارة.. مزيج يؤدي إلى 8 أمراض قاتلة

تحضير شاي مركز للغاية

من الأفضل استخدام ملعقة صغيرة من أوراق الشاي لكل كوب، مع ملعقة إضافية عند تحضير كمية كبيرة.

فالشاي المركز يحتوي على نسب عالية من الكافيين والتانينات؛ ما قد يؤدي إلى فرط تنبيه الجهاز العصبي، مشكلات في الأمعاء، أو إمساك.

كما أن تأثيره المدرّ للبول قد يسبب الجفاف عند الإفراط في تناوله.

تخمير الشاي لفترات طويلة، أو إعادة شرب شاي الأمس

الشاي المتروك يفقد فوائده بمرور الوقت، ويصبح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة؛ ما قد يسبب مشكلات صحية. لذلك، ينصح بتحضير شاي طازج في كل مرة.

شرب الشاي شديد السخونة

تناول المشروبات الساخنة جدًا قد يضر الغشاء المخاطي للفم والمريء والمعدة؛ ما يزيد من خطر تهيج الأنسجة وظهور التقرحات أو حتى الأورام على المدى البعيد.

أخبار ذات علاقة الشاي الأسود والحليب البارد.. حلول "مذهلة" لحروق الشمس

شرب الشاي على معدة فارغة

ينصح بشرب الشاي بعد نصف ساعة من تناول الطعام، حيث يعزز الهضم ويساعد على تسريع الأيض.

أما شربه على معدة فارغة فيمكن أن يثبط الشهية بسبب تأثير مستخلص أوراق الشاي على الشعور بالجوع؛ ما يجعل تخطي وجبة الإفطار أمرًا غير صحي.

شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام

بعض مكونات الشاي قد تعيق امتصاص البروتين والحديد والعناصر الغذائية المهمة، لذلك يُفضل الانتظار نصف ساعة بعد الأكل قبل شرب الشاي.