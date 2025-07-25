مشروبات طبيعية تحافظ على صحة طفلك خلال الصيف

في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبحث الأهل عن طرق فعالة لحماية أطفالهم من الجفاف وضربات الشمس.

ومن أبرز الوسائل البسيطة والفعالة، تقديم مشروبات صحية ومنعشة تساعد على ترطيب الجسم، وتعزيز المناعة، خاصة للأطفال في المراحل العمرية الأولى.

يؤكد خبراء التغذية أن اختيار المشروبات المناسبة، خلال أيام الصيف الحارة، لا يروي العطش فقط، بل يُسهم أيضًا في تحسين صحة الطفل ونشاطه اليومي.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أبرز المشروبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل:

العصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل

تُعد العصائر المصنوعة من الفواكه الطازجة خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل، وهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. ويمكن دمج الفاكهة مع الزبادي أو كمية قليلة من الشوفان لصنع سموذي مغذٍ ومحبب للأطفال.

عصير الليمون المنعش

يُعد عصير الليمون المنعش من أشهر المشروبات الصيفية، وهو غني بفيتامين C، ويساعد على منح الطفل طاقة فورية، خاصة إذا قُدّم بارداً مع قليل من العسل أو النعناع.

ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند مشروباً طبيعياً منخفض السعرات الحرارية، يحتوي على معادن مهمة، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم. يُعد مثاليًا لترطيب الجسم، وتعزيز المناعة، وهو آمن للأطفال دون الحاجة لأي إضافات.

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ماء الخيار والليمون بالنعناع

مزيج منعش يوفّر ترطيبًا عميقًا، ويساعد على تنقية الجسم. يكفي وضع شرائح من الخيار والليمون مع أوراق النعناع في إبريق من الماء البارد لعدة ساعات قبل التقديم.

ويُوصي خبراء الصحة بتقليل الاعتماد على المشروبات الغازية أو تلك التي تحتوي على سكريات مضافة، واستبدالها بخيارات طبيعية تدعم صحة الطفل وتُشجّعه على شرب المزيد من السوائل بطرق ممتعة وآمنة.