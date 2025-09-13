دراسة تكتشف الرابط بين نظامك الغذائي واضطرابات النوم

توصلت دراسة إلى احتمال وجود رابط مشترك بين اضطرابات النوم، والنظام الغذائي والعوامل الجينية.

وبحسب دراسة أُجريت في "مستشفى بريغهام والنساء" التعليمي بمدينة بوسطن الأمريكية، فإن بعض المصابين بالتعب المزمن يعانون مما يعرف باضطراب "النعاس المفرط أثناء النهار" (EDS)، إذ ينام المصابون بانتظام خلال النهار ويقضون ساعات طويلة في النوم ليلا.

وبعد تحليل عينات دم من نحو 6 آلاف مشارك، تتبّع الباحثون 877 جزيئا طبيعيا في الجسم تعرف باسم "المستقلبات"، وحددوا 7 منها ترتبط مباشرة باضطراب النعاس المفرط.

وقال خبير اضطرابات النوم بالمستشفى الدكتور طارق فقيه: "تشير نتائجنا إلى أن النظام الغذائي والعوامل الجينية قد يؤديان دورا مهما في اضطرابات النوم. ومع توسع معرفتنا بالعوامل البيولوجية، بدأنا نقترب من فهم أسباب هذه الحالات والعلامات المبكرة الدالة عليها، إضافة إلى طرق المساعدة الممكنة للمرضى".

وبيّنت الدراسة أن حمضي أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنيين يرتبطان بانخفاض خطر النعاس أثناء النهار، في حين ارتبطت بعض المستقلبات الأخرى مثل التيرامين – الموجود في الأطعمة المخمرة وشديدة النضج – بزيادة الشعور بالتعب وضعف جودة النوم ليلا، خصوصا لدى الرجال.

وتوصل الباحثون إلى أن تأثير بعض الجزيئات يختلف بين الجنسين، إضافة إلى دور هرمونات مثل البروجسترون في تنظيم النوم عبر ارتباطها بإنتاج الميلاتونين.

وأشار الفريق إلى أن الدراسة واجهت بعض القيود، مثل صعوبة تحديد القيمة الدقيقة للمستقلبات.

وكشف الدكتور فقيه أن "الخطوة التالية ستكون إجراء تجربة سريرية لتقييم ما إذا كان إدخال أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 عبر النظام الغذائي قد يسهم فعلا في تقليل اضطرابات النوم".