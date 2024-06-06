كيف تتعامل مع طفلك الذي يرفض تجربة الأطعمة الجديدة؟

يواجه كثيرون من الآباء رفض أطفالهم تجربة الأطعمة الجديدة، ويشعرون باليأس أحيانا بعد عدة محاولات فاشلة، يرفض فيها الطفل طبقا معينا رغم فائدة مكوناته.

وفي هذا الشأن، وجهت أخصائية تغذية الأطفال هايدي ميلر لمجلة "بيور واو"، عددا من النصائح المفيدة للآباء، حتى يتمكنوا من تشجيع أطفالهم على تجربة الأطعمة الجديدة بطرق "ذكية":

لا تجبر طفلك على تناول الطعام

مطالبة أطفالك بتناول كل الطعام الموجود في أطباقهم هو خطأ شائع، بحسب ميلر.

وتقول "إن الآباء مسؤولون عن نوع الطعام الذي يتم تقديمه لأطفالهم، ووقت تقديمه، ومكان تقديمه أيضا. لكن الطفل مسؤول عن كم الطعام الذي يريد تناوله. وباختصار، مهمتك كوالد هي توفير التغذية فقط".

وتضيف "بدلاً من إخبار طفلك بما يجب أن يأكله أو إجباره على إنهاء طبقه، شاركه بما تفعله، من خلال وضع نموذج لسلوك الأكل الصحي دون المبالغة في الأمر، وهكذا ستشجع طفلك على الاسترخاء والراحة أثناء تناول الطعام، وبالتالي سيصبح أكثر انفتاحًا لتجربة الأطعمة الجديدة".