5 أسباب تجعل جسدك كسولًا

قد يكون الشعور بالخمول أو عدم الرغبة في التحرك مزعجًا وله تأثير سلبي على صحتك العامة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمسة أسباب محتملة تجعل جسمك كسولاً:

نقص اللياقة البدنية

إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام، فقد يكون جسمك غير معتاد على النشاط البدني، ما يجعل الحركة أكثر صعوبة، وأنماط الحياة المستقرة يمكن أن تؤدي إلى ضعف العضلات وانخفاض القدرة على التحمل.

سوء التغذية

النظام الغذائي له تأثير كبير على مستويات الطاقة، تناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة يمكن أن يسبب انخفاضًا سريعًا في الطاقة، بينما نقص العناصر الغذائية الضرورية يمكن أن يسبب الخمول، والجفاف أيضًا يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول.