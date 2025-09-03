الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد "كتائب المجاهدين" في غزة
logo
صحة

اختبار منزلي بسيط قد يساعد في التشخيص المبكر للزهايمر

اختبار منزلي بسيط قد يساعد في التشخيص المبكر للزهايمر
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 6:51 ص

يواصل العلماء البحث عن طرق للكشف المبكر عن مرض الزهايمر، الذي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم ويؤثر تدريجياً في الذاكرة والتفكير والسلوك.

ورغم توفر بعض العلاجات التي تساعد في إبطاء تطور المرض، إلا أن العلاج الجذري ما زال غير موجود، وهو ما يجعل التشخيص المبكر عاملاً حاسماً.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يقلل خطر الإصابة بالزهايمر

وفي هذا الإطار، طوّر باحثون من جامعتي باث وبريستول في بريطانيا اختباراً بسيطاً يعرف باسم Fastball EEG، يمكن إجراؤه في المنزل في غضون ثلاث دقائق فقط، للكشف عن العلامات المبكرة للمرض قبل سنوات من التشخيص التقليدي.

يعتمد الاختبار على تسجيل الموجات الدماغية أثناء مشاهدة سلسلة من الصور المتتابعة، دون حاجة للإجابة عن أسئلة أو تذكّر معلومات.

وقد أظهرت تجربة شملت 106 مشاركين، نصفهم يعانون من ضعف إدراكي خفيف، أن الاستجابات الدماغية كانت أضعف لدى المصابين بضعف الذاكرة، وهو ما يشير إلى وجود مؤشرات مبكرة للزهايمر.

ويتميز الاختبار بسرعته وسهولة استخدامه، إذ يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام سماعة خاصة لتخطيط كهربية الدماغ، ثم إرسال النتائج إلى الأطباء لتحليلها. ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تساعد على البدء بالعلاجات الجديدة، مثل دونانيماب وليكانيماب، في مرحلة مبكرة، حيث تكون أكثر فعالية.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

هل يكون "الليثيوم" مفتاحاً لعلاج الزهايمر؟

ورغم أن نتائج الاختبار واعدة، يؤكد الخبراء الحاجة إلى دراسات أكبر وأطول أجلاً للتحقق من دقته ومدى فاعليته ضمن أدوات التشخيص المبكر لمرض الزهايمر.

ويجري حالياً توسيع التجارب لتشمل 1000 شخص إضافي في بريستول، بدعم حكومي يهدف إلى تعزيز فرص التشخيص المبكر ومكافحة الخرف.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC