تحذير طبي.. أمصال الرموش قد تغير لون عينيك بشكل دائم

حذّر خبراء الصحة النساء من استخدام أمصال الرموش الشائعة التي تُروّج لرموش أطول وأكثر كثافة، مشيرين إلى أن هذه المنتجات قد تحمل آثارًا جانبية خطيرة، من بينها تغيّر دائم في لون العين.

ورغم أن هذه الأمصال تُعد خيارًا مغريًا لمن يبحثن عن بديل أقل تكلفة وأسهل من الرموش الصناعية، فإن العديد منها يحتوي على مكونات دوائية قوية، مثل نظائر البروستاجلاندين، التي قد تسبب حرقة، تهيجًا، واحمرار العين، بالإضافة إلى تغيّر لون القزحية من الأزرق إلى البني بشكل دائم في بعض الحالات.

وقد دخلت هذه المركبات الصيدلانية مجال التجميل بعد أن لوحظ تأثيرها العكسي على رموش مرضى الجلوكوما، حيث تبيّن بأن استخدام عقار "بيماتوبروست"، المعتمد منذ أكثر من 20 عامًا لعلاج ارتفاع ضغط العين، يؤدي إلى نمو الرموش بشكل واضح من حيث الطول والكثافة واللون.

ورغم عدم فهم آلية التأثير بالكامل وفقا لـ"الديلي ميل"، يرجّح الباحثون أن هذه المركبات تطيل المرحلة النشطة من دورة نمو الرموش، مما يسمح لها بالنمو لفترة أطول بفضل تحفيز تدفق الدم إلى جذور البصيلات.

ومع انتشار هذه المنتجات في عالم التجميل، يدعو الخبراء إلى الحذر وضرورة استشارة طبيب مختص قبل استخدامها، نظرًا لاحتمال حدوث آثار دائمة يصعب عكسها.