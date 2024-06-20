"بوادر أمل".. المنثول قد يسهم في معالجة الزهايمر

اكتشف العلماء أن رائحة المنثول قد تلعب دورًا مهمًا في تخفيف بعض الأعراض الشديدة المرتبطة بمرض الزهايمر.

وبحسب تقرير نشره موقع psypost، يمكن لهذا الاكتشاف أن يفتح آفاقًا جديدة لعلاج مرض الزهايمر، وهو اضطراب تنكس عصبي موهن يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم.

تحدٍّ عالمي

ومرض الزهايمر هو حالة تقدمية تتميز بالتدهور التدريجي للذاكرة والتفكير والمهارات الاجتماعية، بسبب فقدان الخلايا العصبية وتعطل اتصالات الدماغ.

ومع وجود 55 مليون شخص يعيشون حاليا مع مرض الزهايمر والخرف المرتبط به، وظهور 10 ملايين حالة جديدة سنويا، فإن العبء العالمي لهذا المرض هائل.

ويتوقع الخبراء أنه بحلول عام 2050، سيتأثر أكثر من 150 مليون شخص، مما يجعل مرض الزهايمر أحد أهم تحديات الصحة العامة في القرن الحادي والعشرين.