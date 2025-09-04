دون أدوية.. 5 خطوات طبيعية لضبط السكر في الدم

يُعد ارتفاع سكر الدم من أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بنمط الحياة السريع والخامل الذي يعيشه كثيرون اليوم.

فوفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن إهمال السيطرة على سكر الدم قد يؤدي على المدى الطويل إلى أضرار خطيرة تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، اعتلال الأعصاب، الفشل الكلوي، ومضاعفات في العين والقدم.

وفي هذا السياق، قدّم الدكتور سودهانشو راي، أخصائي الأيض والعلاج الطبيعي الرياضي، مجموعة من النصائح التي تساعد في ضبط مستويات السكر بشكل طبيعي بعيدًا عن الأدوية، مؤكدًا أن العادات اليومية البسيطة أكثر فاعلية من الحلول السريعة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي أبرز النصائح الطبية:

تجنب السكر والكربوهيدرات البيضاء

الامتناع عن المشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض والأرز يساهم في تحسين التحكم بسكر الدم وتقليل الحاجة إلى الأنسولين، بحسب دراسات علمية نُشرت في مجلات طبية مرموقة.

إضافة القرفة إلى النظام الغذائي

تناول نصف ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا، مثل إضافتها إلى الشاي الصباحي، يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين المؤشرات الحيوية لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

البدء بالسلطة الغنية بالألياف قبل الوجبات

تناول الخضراوات أولاً يبطئ امتصاص الكربوهيدرات ويمنع الارتفاع المفاجئ لسكر الدم بعد الأكل، وهو ما أثبتته دراسات حديثة.

تقسيم الوجبات إلى حصص صغيرة ومتكررة

استبدال ثلاث وجبات كبيرة بعدة وجبات صغيرة ومتوازنة يساهم في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز طوال اليوم ويخفف الضغط على البنكرياس.

المشي بعد الوجبات

ممارسة المشي لمدة 20 دقيقة بعد الأكل تساعد على منع الارتفاع الحاد لسكر الدم وتحسن استجابة الجسم للجلوكوز، وفق أبحاث نشرت في دوريات علمية.

وختم الدكتور راي توصياته بالقول: "اضبط نظامك الغذائي وتوقيت وجباتك، وستلاحظ الفارق خلال أسابيع قليلة".