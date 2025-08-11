طبيب يكشف حقيقة "مخيفة" عن طعام الطائرات (فيديو)

حذّر طبيب بريطاني بارز من مكوّنات طعام الطائرات، مؤكدًا أنه لا يتناوله إطلاقًا بسبب المواد المضافة المستخدمة لتحسين المذاق على ارتفاعات عالية.

وقال الدكتور رانجان تشاترجي، في فيديو عبر "تيك توك" إنه تحدّث سابقًا مع مدير خدمات المقصورة في إحدى شركات الطيران، الذي أخبره بأنه يجلب طعامه الخاص على متن الرحلات؛ لأن "المكوّنات المضافة لجعل الطعام لذيذًا في الجو قد تدفعك لعدم لمسه إذا عرفت ما هي".

@drranganchatterjee Did you know this about plane food? This week on my 'Feel Better, Live More' podcast I had a fascinating conversation with surgeon and wellness expert Dr Darshan Shah about simple habits to improve your brain health and longevity. Hear more in episode 573 ♬ original sound - Dr Rangan Chatterjee

ومن جهة أخرى، أضاف الجراح وخبير الصحة الدكتور دارشان شاه أنه لاحظ ارتفاعًا في مستوى السكر بالدم لساعات بعد تناول وجبات الطائرات؛ ما دفعه لتجنّبها نهائيًّا، مؤكدًا أنها "لا تستحق الأكل".

وبحسب خبراء التغذية، غالبًا ما تكون وجبات الطائرات مُعالجة بكثرة، منخفضة القيمة الغذائية، قليلة الألياف، وغنية بالملح والسكريات والمواد الحافظة؛ ما قد يسبب مشكلات هضمية وانتفاخًا.

كما أن انخفاض ضغط الهواء وجفاف المقصورة يضعف حاسة التذوق؛ ما يدفع إلى زيادة التوابل والملح، بينما يبرز طعم "الأومامي" في أطعمة، مثل: الطماطم والفطر والسبانخ.

ورغم تحذيرات الأطباء، يرى بعض المسافرين أن الأمر يعتمد على وتيرة السفر، فيما يؤكد آخرون أنهم يشعرون بالانتفاخ بعد تناول طعام الطائرات، في حين لا يبدي البعض أي قلق تجاهه.