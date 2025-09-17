بروتين "مينين" في الدماغ قد يكون المفتاح لإبطاء الشيخوخة

كشفت دراسة حديثة عن دور محوري لبروتين "مينين" (Menin) في منطقة الوطاء الدماغي في تسريع الشيخوخة، حيث يؤدي تراجع مستوياته إلى زيادة الالتهاب العصبي وفقدان نواقل عصبية مهمة.

وأظهرت التجارب على الفئران أن إعادة توازن هذا البروتين أو تناول مكملات الحمض الأميني "د-سيرين" حسّنت بشكل ملحوظ الوظائف الإدراكية، وكثافة العظام، وسمك الجلد، والتوازن؛ ما يفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة لمكافحة علامات التقدّم في العمر.

وقاد الدراسة الدكتور ليغي لينغ من جامعة شيامن الصينية، وأكدت النتائج أن "مينين" ليس مجرد عنصر مساعد، بل محرّك أساسي للشيخوخة الفسيولوجية، وفقًا لموقع SciTechDaily.

كما أشارت الدراسة إلى إمكانية الاعتماد على مكملات "د-سيرين" كنهج واعد في تخفيف آثار الشيخوخة.

ويُعزّز هذا البحث الفهم العلمي لدور الوطاء، المعروف بتنظيمه لعمليات الشيخوخة من خلال التحكم في الالتهابات العصبية ومسارات الأيض.

ومع التقدّم في العمر، تزداد هذه الإشارات الالتهابية؛ ما يؤدي إلى تغيّرات كبيرة في الدماغ وأعضاء الجسم المختلفة.

كما لاحظ الباحثون أن انخفاض "مينين" مرتبط بانخفاض مستوى "د-سيرين"، وهو ناقل عصبي طبيعي يوجد في أطعمة مثل البيض، الأسماك، المكسرات، وفول الصويا؛ ما يفتح آفاقًا للتدخّل الغذائي أيضًا في هذا المجال.

وكشفت التحليلات أن انخفاض مستويات "د-سيرين" يعود إلى تراجع نشاط الإنزيم المسؤول عن إنتاجه، والذي يعتمد بدوره على وجود بروتين "مينين".

وللتأكد من إمكانية عكس هذه التغيرات المرتبطة بالشيخوخة، قام الباحثون بإدخال الجين المنتج لـ"مينين" في منطقة الوطاء لدى فئران مسنّة (بعمر 20 شهرًا).

وبعد شهر واحد فقط، ظهرت تحسينات ملحوظة في سمك الجلد وكثافة العظام، إلى جانب تطوّر في قدرات التعلّم والذاكرة والتوازن.

وتزامن ذلك مع ارتفاع مستويات "د-سيرين" في منطقة الحُصين، المسؤولة عن العمليات الإدراكية.

والمثير أيضًا أن إعطاء الفئران مكملات غذائية تحتوي على "د-سيرين" لمدة ثلاثة أسابيع فقط، أدى إلى تحسين مماثل في الأداء الإدراكي، وإن لم يُحدث فرقًا في العلامات الجسدية للشيخوخة.

ورغم أن هناك الكثير من الأسئلة العالقة بشأن الدور الكامل لـ"المينين" في مسار الشيخوخة مثل أسباب انخفاضه مع العمر، واستدامة تأثير العلاجات، والآثار الجانبية المحتملة لمكملات "د-سيرين"يؤكد الدكتور ليغي لينغ أن انخفاض "المينين" في الوطاء قد يكون المحرك الأساسي للشيخوخة.

قائلاً إن "المينين قد يربط بين العوامل الوراثية والالتهابية والأيضية المرتبطة بتقدم العمر"، ويعتبر "د-سيرين" علاجاً واعداً لتراجع القدرات الإدراكية.