كيف تحمي أطفالك من مخاطر السباحة؟

يُعد المسبح ملاذًا منعشًا للأطفال في الأيام الحارة، لكنه يحمل مخاطر إذا لم تُتخذ احتياطات السلامة اللازمة.

ويؤكد طبيب الأطفال، الدكتور ريتشارد سو، أن معرفة كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال في الماء يمكن أن تنقذ حياتهم.

ويعتبر الغرق السبب الرئيس للوفاة المرتبطة بالإصابات لدى الأطفال بين سنة و 4 سنوات وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ما يجعل تطوير مهارات السباحة والإشراف المستمر وتهيئة بيئة آمنة أمرًا ضروريًا.

وبحسب موقع "كليفلاند" الطبي، إليك نصائح لحماية الأطفال في المسبح:

تعليم السباحة

تعد السباحة مهارة حياتية أساسية. الأطفال الذين يجيدون السباحة أكثر أمانًا في الماء، ويُنصح بالبدء بدروس السباحة المبكرة منذ سن الرابعة.

الإشراف المستمر

يجب وجود شخص بالغ مخصص لمراقبة الأطفال طوال وقت تواجدهم في الماء، دون انشغال بالهاتف أو أي نشاط آخر.

استخدام معدات السلامة المعتمدة

لا تعتمد على العوامات أو الألعاب المطاطية. المعدات الموثوقة هي تلك المعتمدة من خفر السواحل، ويجب دمج استخدامها مع الإشراف المستمر.

تعلم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

معرفة الإنعاش القلبي الرئوي خطوة أساسية للتعامل مع حالات الطوارئ. يجب وجود شخص بالغ يجيد CPR في أي جلسة سباحة، خاصة عند زيارة مسابح عامة أو منازل أخرى.

أخذ فترات راحة

منح الأطفال استراحة منتظمة للترطيب، واستخدام الحمام، وإعادة وضع واقي الشمس كله يحد من المخاطر أثناء السباحة.

واتباع هذه الإرشادات يضمن للأطفال تجربة سباحة آمنة وممتعة، ويخلق لهم ذكريات صيفية ممتعة دون مخاطر.