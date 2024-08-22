غالبًا ما يبحث الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن عن الحبوب، التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، والتي تزود أجسامهم بالطاقة اللازمة للقيام بوظائفهم اليومية.

وقد يكون اختيار الحبوب المناسبة أمرًا مهمًا للغاية للأشخاص الذين يراقبون تناولهم للكربوهيدرات من أجل الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

وبحسب خبراء التغذية، تعد هذه الحبوب الخمسة خيارات رائعة للأشخاص، الذين يهتمون بصحتهم؛ لأنها غنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة في الكربوهيدرات.

الكينوا

اكتسبت شعبية كبيرة، وأصبحت من الأطعمة المفضلة لدى المشاهير، بسبب احتوائها على كمية أقل من الكربوهيدرات، ما يعادل 21 جرامًا لكل 100 جرام، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية، كالأحماض الأمينية الأساسية، والبروتين الكامل والألياف، مما يعزز مستويات السكر في الدم، ويساعد في عملية الهضم.

الدخن

تتميز حبوب الدخن بالكربوهيدرات المنخفضة والألياف العالية، التي تساعد في شد الخصر والبطن.

وتحتوي هذه الحبوب أيضا على نسبة عالية من الألياف، وتعتبر خيارا رائعا للأشخاص الذين يحاولون تقليل تناول الكربوهيدرات دون التضحية بالطاقة.

القطيفة

حبوب خالية من الجلوتين وغنية بالألياف والبروتينات، ولكنها منخفضة الكربوهيدرات، إذ تحتوي على 19 جرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جرام.

وتتميز هذه الحبوب باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم، وتعد بديلا مثاليا للأرز.

الحنطة السوداء

بذور لا تشبه القمح، على الرغم من اسمها، وهي خيار رائع لأي شخص يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات؛ لأنها تحتوي على 20 جرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جرام.

وتعتبر الحنطة السوداء غنية بالألياف، وتحتوي على كمية جيدة من البروتين ومضادات الأكسدة لعكس آثار الشيخوخة وإفادة الجسم.

الشوفان

يحتوي على حوالي 66 جرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جرام؛ مما يجعله مثاليا للأشخاص الذين يراقبون وزنهم.

والشوفان متعدد الاستخدامات، ويمكن تناوله كحبوب إفطار أو إضافته إلى العجين أو طهيه كعصيدة.

ويمكنك تناول كمية أقل من الكربوهيدرات عن طريق تضمين هذه الحبوب في نظامك الغذائي والاستمتاع بمجموعة واسعة من الوجبات اللذيذة والمغذية.

ويوفر الشوفان مجموعة كبيرة من الفوائد دون إضافة الكربوهيدرات، سواء كان هدفك هو الحفاظ على مستويات السكر في الدم أو التحكم في وزنك أو مجرد تناول الطعام بشكل أفضل.