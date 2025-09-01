كيف يؤثر نقص الفيتامينات على تكوين الهالات تحت العينين؟

لا تقتصر الهالات السوداء تحت العينين على كونها مشكلة تجميلية مرتبطة بالتعب أو السهر، بل قد تكشف عن نقص في عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم.

فقد أظهرت دراسة سريرية أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن يلعب دورًا رئيسيًّا في ظهور الهالات وتعميقها، بسبب تأثيره في الدورة الدموية وصحة الجلد.

أخبار ذات علاقة الهالات السوداء قد تكشف مشاكل صحية خطيرة (فيديو)

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أبرز النواقص الغذائية المرتبطة بالهالات السوداء:

الحديد وفيتامين B12: يؤدي نقصهما إلى فقر الدم وشحوب البشرة؛ ما يجعل الأوعية الدموية تحت العين أكثر وضوحًا.

فيتامين C: أساسي لإنتاج الكولاجين، وغيابه يجعل الجلد أرق وأكثر عرضة لظهور الأوعية الدموية.

فيتامين K: يساعد على تقوية الشعيرات الدموية، ونقصه قد يؤدي إلى تسرب دموي بسيط يبرز الهالات.

فيتامين D: يسهم في تجديد الخلايا، ونقصه يُضعف بنية الجلد ويزيد التصبغ.

فيتامين E: مضاد أكسدة طبيعي، وانخفاض مستوياته يجعل البشرة أكثر عرضة للإجهاد التأكسدي والبهتان.

المغنيسيوم والزنك والفولات: قد يسهم نقصها في تفاقم الانتفاخ والظلال حول العين.

عوامل أخرى مثل الوراثة، التقدم في العمر، قلة النوم، الجفاف، الحساسية والإجهاد، يمكن أن تزيد من وضوح الهالات.

ويؤكد الأطباء أن الجمع بين تحسين النظام الغذائي وتعويض النواقص الغذائية، مع اتباع نمط حياة صحي، هو الطريق الأفضل للتخفيف من هذه المشكلة الشائعة.