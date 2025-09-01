كيف يؤثر نقص الفيتامينات على تكوين الهالات تحت العينين؟

لا تقتصر الهالات السوداء تحت العينين على كونها مشكلة تجميلية مرتبطة بالتعب أو السهر، بل قد تكشف عن نقص في عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم.
فقد أظهرت دراسة سريرية أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن يلعب دورًا رئيسيًّا في ظهور الهالات وتعميقها، بسبب تأثيره في الدورة الدموية وصحة الجلد.
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك أبرز النواقص الغذائية المرتبطة بالهالات السوداء:
عوامل أخرى مثل الوراثة، التقدم في العمر، قلة النوم، الجفاف، الحساسية والإجهاد، يمكن أن تزيد من وضوح الهالات.
ويؤكد الأطباء أن الجمع بين تحسين النظام الغذائي وتعويض النواقص الغذائية، مع اتباع نمط حياة صحي، هو الطريق الأفضل للتخفيف من هذه المشكلة الشائعة.