السعودية تصدر بيانا بشأن "جدري القرود"

أكدت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، خلو المملكة من "جدري القرود - النمط الأول"، موضحة أنه لم يتم رصد أي إصابة بهذا الفيروس حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم، بسبب تفشي النمط الأول من فيروس "جدري القرود"، المعروف بـ"Mpox".

وحذرت الهيئة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، اليوم السبت، من السفر إلى الدول التي رُصِدَت بها حالات تفشي أو انتشار لفيروس "جدري القرود".

وقالت "وقاية" إن النظام الصحي السعودي قوي وفعال، ما يجعله قادرًا على مواجهة مختلف المخاطر الصحية، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، للعمل على قوة الرصد، والحد من انتشار الفيروس وتفشيه، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضحت أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي التي تضمن الاستجابة لاحتمالات انتشار الأمراض المعدية.

وشددت "وقاية" على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مؤكدة ضرورة اتباع السلوكيات الصحية السليمة.