دراسة تنذر بزيادة الإصابات بسرطان البروستات

أفادت دراسة أن معدلات الإصابة بسرطان البروستات قد تشهد زيادة كبيرة في السنوات المقبلة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في البلدان الأقل ثراء.

وفسّرت الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت" هذا الاتجاه بالشيخوخة المتوقعة للسكان.

واستنتج معدّو الدراسة التي نُشرت، أمس الخميس، من استقراء أجروه للتغيرات الديموغرافية المسجلة راهنًا أن "العدد السنوي للحالات الجديدة الذي بلغ 1.4 مليون العام 2020 سيتضاعف في عام 2040، إذ سيبلغ 2.9 مليون" إصابة.

وقالت "فرانس برس" إن الباحثين أوضحوا أن "زيادة متوسط العمر المتوقع، والتغيّرات في الأهرامات العمرية" من أسباب هذا الارتفاع.