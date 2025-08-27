الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

logo
صحة

اكتشاف كندي جديد لعلاج مرض السكري عبر الأمعاء

اكتشاف كندي جديد لعلاج مرض السكري عبر الأمعاء
تعبيريةالمصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 10:37 ص

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة تورونتو والشبكة الصحية الجامعية طريقة مبتكرة لإدارة مرض السكري، تركز على الميكروبات المعوية بدلًا من الاعتماد التقليدي على الأنسولين أو الحمية الغذائية الصارمة.

وأظهرت الدراسة أهمية جزيء يسمى D-lactate، تنتجه الميكروبات المعوية، حيث يمكن أن يؤدي فرطه إلى زيادة مقاومة الأنسولين وتخزين الدهون وارتفاع مستويات السكر في الدم.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

السكري قد يفاقم آلام الظهر ويزيد خطر تلف العمود الفقري

وللتصدي لذلك، طور العلماء علاجًا جديدًا باسم "فخ الركيزة المعوية"، يعمل على التقاط D-lactate قبل وصوله إلى مجرى الدم؛ ما يحمي الكبد ويحسن التمثيل الغذائي.

وعند تجربة هذا العلاج على الفئران البدينة المصابة بالسكري، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في مستويات السكر في الدم، وانخفاض مقاومة الأنسولين، واستعادة وظائف الكبد الطبيعية، دون الحاجة إلى تغييرات في النظام الغذائي أو فقدان الوزن؛ ما يشير إلى إمكانية علاج طويل الأمد دون قيود صارمة.

ويبرز هذا الاكتشاف، المنشور في مجلة Cell Metabolism، الدور الحاسم للأمعاء وبيئتها الميكروبية في الصحة الأيضية، ويفتح الباب أمام علاجات مستقبلية تركز على الأسباب الجذرية للسكري بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأعراض فقط.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

أخطاء شائعة لـ"اختبار السكري".. كيف نتجنبها؟

وفي حال نجاح التجارب البشرية، قد يصبح هذا النهج خيارًا تكميليًّا للعلاجات الحالية أو يقلل اعتماد بعض المرضى على الأنسولين.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC